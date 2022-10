Esta semana, muchos se sorprendieron con la abrupta salida de la periodista Carolina Escobar de TVN y con ello, la despedida del matinal Buenos Días a Todos, lanzando diferentes especulaciones en torno a su renuncia.

Y es que su salida llegó un día después de que diferentes portales lo anticiparan, asegurando que hubo un punto de quiebre entre la comunicadora y la señal: Habría pedido un aumento salarial, el cual se le habría negado.

“De verdad yo me imagino que cuando alguien se va, lo más fácil es decir ‘se enojó, pateó la mesa, cerró con portazo, peleó porque no le dieron el sueldo que quería’. Todo eso es mentira”, comenta la periodista a BioBioChile.

En eso, reafirma su postura: “Yo no pedí ningún aumento de sueldo de nada, yo no he estado disconforme, ni me fui peleada con nadie del canal”.

“Me fui con mucha congoja por dejar un lugar que había sido muy importante para mí, pero era el momento de dejarlo. Me da pena dejar lo que tenía. Pero no, no he pedido ningún aumento, ni nunca me negaron alguno”, explica.

Una nueva etapa para TVN

La salida de Escobar además marcó una profunda huella en la señal, debido a que, en menos de un mes, otros rostros principales de la señal dijeron adiós: Karen Doggenweiler y Gonzalo Ramírez.

Al ser consultada sobre cómo ve la situación para la señal pública, Escobar ve el lado positivo. “Creo que hay gente muy valiosa en el canal donde se pueden hacer mucho todavía. Eso y asumo que llegarán más refuerzos nuevos”, explica.

“En prensa siguen grandes periodistas con un trabajo sensacional. Sin ir más lejos, el documental de Claudio Arévalo del fin de semana sobre el milagro de Los Andes, fue un trabajo asombroso”, apunta.

“Y queda mucha gente talentosa. En otras áreas, por ejemplo, está Eduardo Fuentes, que me tocó conocerlo un poco más justo al final, lamentablemente”, comenta.

Sobre su impresión sobre el exMentiras Verdaderas, la periodista asegura entre risas que “yo lo encontré genial, no lo conocía mucho. Estuvimos en algunas instancias en el matinal, cuando iba a presentar su programa, y en el sketch del viernes pasado. Ahí recuerdo que tiramos la talla y decíamos ‘estamos listos para el Óscar"”.

“También está Gino (Costa), la Nati ( Catalán), la Pauli (Alvarado) y el Rafa (Venegas) en el matinal, que lo están haciendo muy bien. Creo que hay espacio para todos, y eso es muy bueno”, añade.

Asimismo, reconoce cómo se sintió al despedirse de Gonzalo Ramírez, quien fue su dupla televisiva. “Me dio mucha pena, pero eso no determinó mi salida”, continúa.

“La amistad con Gonzalo es muy rica, hasta nuestras familias son cercanas. Además, siento que por primera vez hemos tenido tiempo de vernos un poquito más fuera de la pega”, menciona.

“Gonzalo es un súper partner. Es un profesional que admiro mucho, y un súper compañero de trabajo. No por eso Rafa Venegas y la Nati no tendrían los mismos atributos. Ellos son profesionales camiseteados hasta la última célula de su cuerpo, son súper generosos también en el set. Todos le damos espacio al otro para que pueda opinar, para presentar un reportaje”, confiesa.

Los proyectos de Carolina Escobar tras su salida de TVN

En medio de tantos cambios en los canales de televisión, donde los rostros pasan de una señal a otra, Escobar admite no tener proyectos en la pantalla chica.

“Estoy súper metida en el tema de la sustentabilidad. Siento que este tema me hace tanto sentido, que soy apasionada”, explica.

Asimismo, la profesional espera poder aumentar su conocimiento en el área, por lo que actualmente estudia Liderazgo, Comunicación y Sustentabilidad de forma online, con una universidad del extranjero.

Como si fuera poco, a su vez, confiesa estar realizando cursos “que tienen que ver con sustentabilidad y economía. Siempre buscando poder certificarme en el tema de la sustentabilidad”.

De todas formas, la comunicadora también se encuentra trabajando codo a codo con un emprendimiento oriundo de Chiloé. “Se llama Mochacó, ahí estamos sacando una línea de recuperación de redes en el mar, con las que se hacen bolsas, carteras y demás”, explica.

La línea de prendas estará bajo el nombre de la periodista, donde afirma, hubo un proceso conjunto: “Diseñamos juntos, armamos juntos el proyecto y lo que se recauda de eso, va en ayuda de contratar profesional para ayudar con la salud mental de las mujeres de la isla”.

Asimismo, reconoce que “no he tenido ningún acercamiento con ningún canal y no estoy pasando el aviso”. “Lo único que quiero hacer ahora es concentrarme en esto. Para mí, la sustentabilidad es lo me hace vibrar, lo que me llena, lo que me satisface y lo que me da sentido”, asegura.

En caso de ser llamada por alguna señal, Escobar asegura que solo sería si pudiera ser un proyecto unido a su pasión. “Hoy, cien por ciento. Mañana también, pasado mañana tendré que pensar en otra cosa, pero no creo. Cuando uno tiene este nivel de pasión, que a mí no me había pasado con otra cosa más que con la maternidad, las cosas te salen bien”, cierra.