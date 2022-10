Si bien el periodista no profundizó por cuánto tiempo durará esta formación para el programa matutino, valoró la química que logran con sus diferencias.

En octubre del año pasado, el matinal Buenos Días a Todos anunció la llegada del periodista radial Rafael Venegas como nuevo miembro del equipo. Así, a un año desde su primera aparición, el periodista ha presenciado los múltiples cambios que tuvo el espacio.

En su mayoría, los cambios han sido protagonistas este mes, con la salida de Gonzalo Ramírez y, de forma más reciente, la partida de Carolina Escobar, que acabó con la llegada de Gino Costa y Paulina Alvarado el pasado miércoles.

“No sé como explicar estos cambios. Una cosa es lo que se ve en pantalla, pero también hay todo un equipo que trabaja todos los días, donde nos apoyamos entre todos”, comentó Venegas a BioBioChile.

El también conductor de Hoy en La Radio, aseveró que “si lo ves como la despedida de la Caro (Escobar), hecho que ella pensó mucho, y la llegada de Gino con la Pauli, cada día es diferente”.

Sin profundizar sobre los cambios que vienen en Buenos Días a Todos, Rafael Venegas asegura que “se pueden venir sorpresas pronto, entonces la verdad es que trato de disfrutarlo y prepararme harto con mis compañeros”.

Con la llegada de Costa y Alvarado, la conducción quedó a cargo de un cuarteto donde también figura Nathalie Catalán. De todas formas, se desconoce por cuánto tiempo durará la formación.

Respecto al primer día trabajando los cuatro juntos, Venegas apunta que “fue una experiencia entretenida. Especialmente porque estamos todos en la misma, en una dinámica de equipo, todos tirando el carro para adelante como se dice, y es un poco lo que está pasando en TVN”.

“Siento que entre los cuatro nos complementamos mucho. Somos perfiles distintos y creo que eso se nota. No sé si hay una expectativa respecto a una animación de los cuatro, que no puedo adelantar. Pero veremos qué viene mañana y veremos qué viene el viernes. Yo me dedico a disfrutar el programa”, mencionó.

Asimismo, Venegas no guarda palabras al hablar de su compañero. “Nunca había trabajado con Gino, pero teníamos referencias profesionales de antes. Desde que llegué al canal, él siempre fue muy deferente conmigo, muy buen compañero, independiente de que no nos haya tocado trabajar juntos”, aseveró.

“Siempre ha sido un agrado compartir con Gino, desde que yo llegué, siempre ha sido muy generoso conmigo y siento que eso se notó en pantalla. Lo pasamos muy bien”, relató.

Rafael Venegas y su año en Buenos Días a Todos

Originalmente, Venegas había dejado sus funciones en Radio Bío Bío al momento de ingresar a la televisión. Sin embargo, meses después volvió para conducir Hoy en La Radio, donde trabaja desde las 20:30 horas hasta la media noche.

Esta ajetreada rutina, asegún dice el propio Venegas, lo mantiene con base en su propio orden, hecho que considera clave para conducir dos programas extensos en las primeras y últimas horas del día.

“Esto me pilla en una etapa en la que mi vida está bien organizada: Todos los días descanso una horita en la tarde y en la noche, afortunadamente, me duermo al tiro, entonces alcanzo a dormir casi seis horas”, explicó.

“Pensé que sería más complejo, pero cuando lo vas haciendo de forma muy constante y ordenadito, se puede. Me ha do resultando mejor que me lo esperaba”, confiesa.

“Este ha sido un año intenso pero entretenido. Ha sido una experiencia increíble. Cuando llegué al matinal, pensé que sería el desafío más grande de mi carrera y tenía razón”, comentó entre risas.

Así, el periodista valora la experiencia entre la creación de reportajes y la animación del espacio, donde condujo en algunos reemplazos junto a María Luisa Godoy, Karen Doggenweiler, Carolina Escobar y Gonzalo Ramírez.

“Animar o coanimar el Buenos Días a Todos, que es el matinal más antiguo de la televisión chilena, es un honor. Incluso tuve la oportunidad de conocer a los animadores históricos cuando realicé el reportaje de sus 30 años”, recordó.

“Ha sido una tremenda experiencia. Ser parte de un equipo de animadores es algo importante. Hay una historia, una cantidad de nombres que han pasado por acá, que de verdad son recordados y son referentes”, cerró.