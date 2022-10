Un sujeto será formalizado este miércoles por amenazas en contra de dos equipos de prensa en medio de la cobertura del aniversario del Estallido Social en Plaza Italia, donde diferentes programas han demandado agresiones.

De acuerdo a lo informado por la Fiscalía Oriente, el hombre pasará a control de detención durante la mañana del miércoles debido a una serie de amenazas que formuló en contra de un periodista y camarógrafo del canal Mega así como también un camarógrafo de CHV.

Equipos de prensa sufren amenazas y agresiones

Durante este martes, diferentes comunicadores han denunciado hechos de violencia en su contra. Entre ellos, el periodista Simón Oliveros fue agredido en vivo por un manifestante que se encontraba en Plaza Italia, Santiago.

El reportero se encontraba transmitiendo en vivo para el matinal Mucho Gusto cuando un hombre vestido de rojo se le acercó de golpe, exigiéndole retirarse del lugar para luego empujarlo tanto a él como a su camarógrafo.

Tras las constantes peticiones a la calma del periodista, el sujeto comienza a intimidar a otros reporteros en el lugar, a lo que los conductores del espacio le pidieron al equipo alejarse y resguardarse.

A metros de distancia, un equipo de Chilevisión corrió la misma suerte. En medio del despacho, la periodista Paulina Padilla aseguró que un hombre vestido de rojo había increpado y agredido a su camarógrafo.

Sin embargo, en medio de su relato se ve cómo personas se acercan a la comunicadora y comienzan a tener una discusión fuera de cámara. Entonces, se logra escuchar a manifestantes gritar “ándate, ándate, que te vayas”.

“¿Por qué me tengo que ir? Yo estoy ejerciendo el periodismo, igual que tú”, respondió Padilla para luego decidir dejar el lugar.

Periodista de La red acusa intento de asalto en manifestaciones

Horas más tarde, otro equipo periodístico del canal La Red informó que también habían sido agredidos. Sin embargo, y a diferencia de lo ocurrido en los matinales, un grupo incluso trató de robarles su equipo de trabajo.

De acuerdo a la periodista Silvana Stock “el equipo está bien”, sin embargo, recalcó que todo empezó cuando “un grupo minoritario comenzó a agredirnos primero con palabras, a decirnos que teníamos que salir del sector, que no éramos bienvenidos”.

Sin embargo, poco a poco las agresiones comenzaron a hacerse más fuertes cuando el grupo trató de quitarles cables, audífonos, celulares y la batería de su cámara.

“Cuando estábamos ahí, una persona se me acerca, cara a cara, y me dice ‘luca a la persona que me pegue el primer combo’. Acá estaban haciendo apuestas con dinero, por quién nos quitaba primero las cosas. Por quién primero nos golpeaba”, relató.