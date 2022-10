Con una llegada a TVN llena de proyectos, la periodista Ivette Vergara fue la nueva invitada de Buenas Noches a Todos, donde habló de diferentes momentos de su vida como, por ejemplo, su salida del matinal Mucho Gusto de Mega.

La animadora, que llevaba tres años lejos de la pantalla, fue consultada por Eduardo Fuentes respecto al motivo por el que dejó el programa. “Eso habría que preguntárselo al productor ejecutivo, porque en realidad en ese minuto no fue mi decisión”, comentó.

Entonces, la comunicadora admitió que si bien no ella quien pidió por su propia salida, “lo estaba pasando mal hace ya un año, entonces estaba adelantándome y yo no quería seguir”.

“¿Por qué lo estabas pasando mal?”, le preguntó entonces Fuentes.

“A mí no me gusta el maltrato a la gente y vi maltrato”, respondió entonces. Si bien Vergara descartó que los malos tratos fueran en su contra porque “en ese sentido soy parada de la hilacha, súper buena onda, respetuosa, y siempre me he hecho respetar”, sí fue testigo de diferentes episodios.

“Yo trato bien y me preocupo de eso, pero sí, con otras personas me parecía que no era la forma. Kathy (Salosny) lo pasó mal, hubo gente que lo pasó mal y a mí esas cosas no me gustaban”, añadió.

De igual forma, la comunicadora apuntó que “también lo empecé a pasar mal en el aire” debido al ambiente en el matinal. “Por ejemplo, tú tenías una preparación y a veces querías dar tu opinión, pedías la palabra y no te la daban. Ese tipo de cosas para mí eran una falta de respeto”, explicó.

“Soy súper matea y me gusta prepararme, y a veces me quedaba hasta la 1 o 2 de la mañana estudiando, preparando mis entrevistas, y al día siguiente sentía como que no te consideraban, y yo decía ‘no puede ser’”, recordó.

Al respecto, Vergara aseguró que en múltiples ocasiones quiso hablar respecto a aquella situación y que “lo planteé muchas veces y era como ‘bueno, se toma la moción, te llamamos’”.

Asimismo, lamentó el hecho de que si bien en pleno apogeo del matinal “lo pasábamos muy bien, había ciertas alarmas”.

Ivette Vergara estuvo en el matinal Mucho Gusto de Mega por seis años. En mayo de 2019 se anunció su salida un día antes de su despedida en pantalla, la cual duró no más de tres minutos.