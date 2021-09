Katherine Salosny estuvo invitada al late Pero con Respeto, en el cual habló con Julio César Rodríguez de distintas situaciones sobre su carrera en televisión. Una de ellas tiene relación con su salida del matinal Mucho Gusto en 2018.

En el espacio, que será emitido esta noche, Salony sostuvo lo siguiente: “Siento mucha nostalgia por Mucho gusto“.

“No me despedí, me dieron la posibilidad, pero fue bien ingrata la posibilidad que me dieron(…) Fue muy dura mi partida, un duelo que me costó cerrar porque sentí que sufrí maltrato, sentí que fui ninguneada”, detalló el adelanto publicado por TiempoX.

En este sentido, la animadora también mostró su opinión respecto al rol de la mujer en espacios de televisión de conversación.

“Siento que en nuestra sociedad todavía hay un menosprecio a las mujeres que no son como el mundo conservador quiere que sean, casadas con hijos que no piensen mucho y que tampoco hablen”, sostuvo.

“Porque cuando uno hablaba más de la cuenta u opinaba; ella la feminista. Cosas muy fuertes se decían que yo escuche en mi oído, si yo hubiese estado casada y con hijos hay más respeto”, concluyó.

Hay que señalar que Salosny actualmente está dedicada a su restaurant llamado Casa Tunquén, el cual tuvo contratiempos durante el peak de la pandemia y estuvo cerrado por largos meses.