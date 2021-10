Pamela Díaz revela compleja lucha por la pensión de sus hijos: "Llevo 13 años manteniéndolos sola"

El pasado sábado la animadora Pamela Díaz se sinceró durante el programa “Pecados Digitales” de Mega, donde compartió la dura lucha que ha enfrentado por la pensión de alimentos de sus hijos.

La animadora había compartido en julio una historia en su cuenta de Instagram donde iba a buscar la pensión alimenticia de su hija, Pascuala Téllez Díaz.

Situación que luego explicó durante una transmisión vía Instagram junto a Carmen Gloria Arroyo, donde se refirió al escaso apoyo económico que ha recibido de parte de sus exmaridos.

Dicha entrevista se realizó en el marco de la presentación de “Y no vivieron felices para siempre”, libro donde “La Jueza” ahonda en los líos judiciales alrededor de los divorcios y separaciones.

Allí, Pamela Díaz señaló que “No me han pagado nunca, desde que me separé”.

“Y por primera vez yo me atreví tanto, también con el tema de mis otros dos hijos porque nunca la había pedido”, recordó la modelo, tal como consignó en su momento La Cuarta.

“No tengo mucho que ocultar”

Es en este contexto en que a “la fiera” se le volvió a preguntar sobre su situación respecto a este tema y ella compartió que “Subí eso porque estuve dos horas y media haciendo la fila en el banco (…) No me depositaron, pero eso se lo pasé al abogado”.

Además, señaló ya estar acostumbrada a esta situación. “Llevo manteniendo a mis hijos 13 años sola, y antes nunca pedí nada porque dije: ‘¿Para qué?’“, agregó.

Pese a la compleja situación entre Pamela Díaz y los padres de sus hijos, destacó jamás haber puesto barreras para que los visiten. “Ellos se llevan bien. Mateo y la Trini se llevan muy bien con su papá, yo no“.

Sin embargo, Díaz confesó que tras su salida de Chilevisión era necesario hacer algo al respecto. “Ya no tenía las lucas de antes y necesitaba por último que fuera ‘miti miti’. No es que esté pidiendo para mí, es lo básico, pero no fue, hasta el día de hoy”, comentó.

“Es un tema súper complicado (…) No me siento ni mal ni bien contándolo, porque son los padres de mis hijos y ellos saben toda la verdad. No tengo mucho que ocultar”, dijo.

Aunque la situación es ahora complicada para Pamela Díaz, señaló que es ella quien se hace cargo de sus hijos y de su casa en todo momento. “Cuando se enferman, pagar una isapre, preocupada de que si pierdo mi pega estoy jodida (…) Tienes que responder en tantas cosas”.

Finalmente, Díaz compartió su preocupación respecto a su hija menor, Pascuala de 4 años, ya que le preguntó a su psiquiatra: “¿Qué hago si el papá no la quiere ver hace dos años? No le interesa”, criticó.