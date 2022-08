Este viernes, la influencer y modelo Pamela Díaz conversará en el programa Podemos Hablar sobre el difícil momento familiar que vive, donde incluso está “en proceso de demanda” por la situación que vive su hija.

En un adelanto entregado a BioBioChile, la también empresaria conversó con Julio César Rodríguez, donde profundizó respecto a las pensiones de alimentos de sus hijas.

Entonces, recordó su periodo trabajando en CHV, donde entonces aseguró que no había solicitado la mantención de sus hijos debido a su estabilidad económica.

“Yo me separé cuando la Trini tenía 7 años y Mateo 3 meses. Encontré súper injusto que (pidiera pensión) después de 14 años. Yo nunca pedí plata, error mío, pero al salir del canal dije: ¿Cómo los protejo?, ¿cómo los mantengo?, ¿cómo pago colegio?”, recordó.

En ello, Díaz fue consultada si en algún momento vio la intención de sus exparejas por ayudarla. “Ellos nunca tuvieron una intención de ayudarme hasta el día de hoy”, respondió de inmediato.

Fue entonces que “la Fiera” aseguró que actualmente “hay un tema de un juicio, yo los demandé. Cuando pasa este tema, empecé a investigar y dije: este es el derecho de mis hijos”.

“Recién hace un año me paga Manuel (Neira), antes nunca nada, y lo que me pasa no cubre ni la mitad del colegio, con eso te digo”, lanzó, asegurando que Díaz paga todos los gastos de sus hijos.

“Lo mismo me pasa con mi hija ahora, él (Fernando Téllez) no paga nada, no está de ninguna manera. Ni afectivamente, nada. Me pasa lo mismo que al 85% de las mujeres en Chile, hay muchas mujeres que están en la misma”, añadió.

En eso, Díaz recalcó que espera viajar fuera del país con Pascuala, su hija con Téllez, pero debe esperar el permiso de su expareja. “Él no ve a mi hija hace más de 2 años y tanto y yo, más encima, tengo que pedir permiso”, reclamó.

“Así es que de ahora estoy en proceso de demanda”, aclaró Díaz, a lo que aseguró además que la ausencia de Téllez “no es un tema que me dé pena o rabia. Para mí, mejor. Es mejor que no lo vea”.

“Tengo una red de apoyo importante, veo que no es una niña afectada, la estoy criando como yo quiero, mientras tenga a uno de los papás presentes, cualquier cabro puede salir adelante”, recalcó

Asimismo, Pamela Díaz destacó también que si bien su hija pregunta por su padre, “yo le digo la verdad, le explico”.

Podemos Hablar emitirá su nuevo episodio este viernes después de CHV Noticias Central.