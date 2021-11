Pamela Díaz no es tímida a la hora de hablar de los problemas de pensión alimenticia que mantiene con sus exparejas.

De hecho, en más de una ocasión ha comentado que ella debe mantener a sus hijos sola, sin embargo, ahora reveló que uno de ellos le depositó sólo $30 mil pesos.

Fue en el programa Me Late, donde Díaz volvió a hablar del tema con Teresita Reyes, quien estaba de invitada.

“No me dan ni uno”, contó Pamela. “Yo lo sé poh”, replicó Reyes. “Si los hombres chilenos se van, forman otra familia y chao. Te dejan. Mi hija está en el mismo problema, no pasan ni uno”, añadió.

La comunicadora, en tanto, fue más allá. “Somos el 82% hoy día en Chile. Somos como tu hija”, le dijo a la actriz.

“Uno de los desgraciados me depositó 30 lucas”, afirmó.

“¿Me estás hueviando? Pero es que tú tienes mal ojo Pamela. Te fijas en cualquier hueón (sic)”, sentenció con sorpresa Teresita.

Por su parte, Sergio Rojas agregó: “Pero 30 lucas de verdad que es una falta de respeto para cualquier persona”

“Diles a los jueces poh”, aconsejó Reyes, a lo que Pamela afirmó: “Pero sí en eso estamos poh, pero los jueces tienen que cambiar las leyes”.

“Llevo manteniendo a mis hijos 13 años sola”

Recordemos que Pamela Díaz es madre de Trinidad y Mateo con el ex futbolista Manuel Neira; y de Pascuala, con el empresario Fernando Téllez, de quien se separó en 2019, según informó Glamorama.

“Llevo manteniendo a mis hijos 13 años sola, y antes nunca pedí nada porque dije: ‘¿Para qué?’“, explicó hace un tiempo en el programa Pecados Digitales.

Pese a la compleja situación entre Díaz y los padres de sus hijos, destacó jamás haber puesto barreras para que los visiten. “Ellos se llevan bien. Mateo y la Trini se llevan muy bien con su papá, yo no“, dijo.

Sin embargo, Díaz confesó que tras su salida de Chilevisión era necesario hacer algo al respecto. “Ya no tenía las lucas de antes y necesitaba por último que fuera ‘miti miti’. No es que esté pidiendo para mí, es lo básico, pero no fue, hasta el día de hoy”, comentó.

“Es un tema súper complicado (…) No me siento ni mal ni bien contándolo, porque son los padres de mis hijos y ellos saben toda la verdad. No tengo mucho que ocultar”, dijo.

“Cuando se enferman, pagar una isapre, preocupada de que si pierdo mi pega estoy jodida (…) Tienes que responder en tantas cosas”, comentó.

Finalmente, Díaz compartió su preocupación respecto a su hija menor y la falta de la presencia de su padre, quien no la ha visto en bastante tiempo.