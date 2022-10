Durante la mañana de este jueves, la periodista de TVN Pamela Araya acabó sufriendo una interrupción en pleno despacho en vivo por un sujeto que lanzó gritos e improperios contra la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y los expresidentes Sebastián Piñera y Michelle Bachelet.

La profesional se encontraba hablando con Cecilia Schröder, gerenta general de Sercotec, para explicar cómo postular a la ayuda para comercio de barrio, en su tercera convocatoria.

Así, mientras Schröder explicaba los plazos para la postulación, algo fuera de cámara parece distraerla, pero sigue hablando. Entonces, de forma repentina, se escucha gritar a un hombre desde lejos.

“¡No queremos más ONU en Chile!”, grita el sujeto, a lo que la entrevistada decide callar y mirar al desconocido.

Ante la interrupción, el hombre llega a escena, tomando el micrófono de Araya y comienza a gritar nuevamente mirando a la cámara. “No queremos más ONU. Me cago en Bachelet, me cago en Piñera (sic.)”, menciona.

“Oye, más respeto, cuidado con los garabatos”, reacciona a decir la periodista fuera de cámara.

“¿Qué hueá? (sic.) Si es la verdad”, replica el hombre molesto sobre sus gritos contra la ONU, a lo que se aleja del lugar donde se hace el despacho.

“Pero no diga groserías”, añade Araya para entonces volver a dirigirse a la cámara.

“Bueno, tuvimos una interrupción; estamos en la calle, en vivo, suelen pasar ese tipo de cosas”, explica la profesional.

“Pero nosotros estábamos hablando Sercotec, que son buenas noticias, así que vamos a retomar lo que estábamos haciendo, volvamos a las buenas noticias”, comentó nuevamente con una sonrisa, para volver a su entrevista.

El momento acabó compartiéndose en redes sociales, donde muchos no dudaron en replicar el episodio donde se interrumpió el despacho.