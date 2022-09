Muchas personas fueron engañadas por sus teléfonos este domingo, pues muchos celulares y otros dispositivos electrónicos cambiaron automáticamente al horario de verano, pese a que la medida fue aplazada en una semana debido al Plebiscito.

Algunos trabajadores de la televisión chilena también se vieron afectados y así lo han relatado en pantalla. Esto se repitió especialmente entre quienes debían trabajar desde las primeras horas de la mañana, pues se fueron a dormir temprano y no se dieron cuenta del cambio erróneo.

Uno de ellos fue el periodista Roberto Cox, conductor de CHV Noticias que abrió la transmisión esta mañana y que llegó una hora antes a trabajar, debido a que se confundió con la hora.

Lo mismo le pasó a la periodista Soledad Onetto, que condujo el primer bloque matutino de Meganoticias en Mega, junto a José Antonio Neme.

Los periodistas estaban comentando que había muchos más votantes de lo habitual en Macul para ser las 09:00 horas, y que uno de los factores tras ello, además del voto obligatorio, era que a muchos les sonó el despertador una hora antes de lo previsto.

Entonces, Onetto admitió que también fue una de las víctimas: “¡Qué desastre! ¿A cuántos de ustedes les habrá pasado en la mañana? A mí, por lo menos, (me pasó que) me levanté una hora antes, me metí a la ducha, salí, me vestí, estaba lista y descubrí que eran las 5 de la mañana.”

Neme le preguntó que hizo hasta las 6 AM, a lo que su colega contestó: “Me metí a la cama de nuevo, con el pelo mojado, y dormí una hora más. Qué terrible”.

“Estaba totalmente desinformada. Yo sabía que el cambio de hora se había pospuesto, pero nunca supe que el teléfono me iba a cambiar la hora”, añadió Onetto.

El viernes, Google advirtió que muchos celulares con sistema operativo Android se cambiarían automáticamente al horario de verano este viernes.