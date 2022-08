Durante la noche del viernes, Julio César Rodríguez animó el espacio Podemos Hablar, en conde conversó con Pamela Díaz, Tita Ureta, Camilo Huerta y Felipe Vidal. Así, la “Fiera” comentó su bullada relación con la animadora Carola de Moras.

Todo ocurrió durante la sección de Punto de Encuentro, cuando preguntaron si alguien se había sentido boicoteado en su lugar de trabajo, momento en el que Díaz fue la única en participar de aquella categoría.

“Todos saben que mi relación con Carola de Moras es pésima”, comenzó diciendo, recordando que “durante los tres años que trabajamos juntas, nunca nos saludamos”.

“Trabajamos de lo más bien hasta que yo me mandé un comentario, que para muchos puede ser desubicado y para otros no: cuando dije que era ‘la mala copia de Tonka Tomicic"”, narró.

Entonces, según recuerda la también empresaria, “al día siguiente me llamaron para decirme que no puedo hablar mal de un compañero de trabajo y que no podía seguir en el matinal”, a lo que fue despedida de CHV.

Sin embargo, tres meses después, Díaz fue recontratada en la señal televisiva para realizar La Noche es Nuestra. “Cuando volví, pregunté si me habían echado esa vez porque Carolina había pedido mi cabeza”, mencionó.

“Dos ejecutivos que ya no están en este canal me dijeron: ‘te vamos a decir la verdad, Carola de Moras pidió tu cabeza’. Yo jamás podría pedir la cabeza de alguien, jamás podría echar a alguien porque me caiga mal”, lamentó, recordando que entonces De Moras era uno de los rostros más importantes de la señal.

La mala relación entre Carola de Moras y Pamela Díaz

Tras sus dichos, el periodista y locutor de La Radio quiso indagar de dónde viene la mala relación con la animadora. “Nunca me gustó su personalidad, la forma en cómo enfrentaba el día a día con la gente que trabajábamos y yo siempre iba al choque”, recordó Díaz.

“Yo creo que lo pasaban muy mal mis compañeros, como el Rafa (Araneda), que estaba al medio. En comerciales ella se iba a esconder y yo estaba con mis compañeros. Para mí no era incómodo, pero para el animador sí. Para el Rafa, para el equipo”, narró.

“A mí no me interesaba hablar con ella. ¿Solucionarlo? Nada. Yo quería irme del matinal en ese entonces y pensé que así me sacarían, diciendo eso de ella, pero me echaron”, lamentó.

Respecto a lo que le molesta de De Moras, Díaz fue enfática en que todo tenía que ver en cómo interactuaba con el equipo. “Ella miraba a todos para abajo, eso me molesta de ella”, cerró.