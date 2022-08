La discusión se dio a partir de un despacho sobre una protesta en Maipú, en la que los comerciantes ambulantes de la zona reclamaban la prohibición municipal de no vender sus productos en la Plaza de Maipú.

Fue a través de un despacho que se estaba llevando a cabo en Maipú durante el matinal Mucho Gusto de Mega, que una mujer del comercio ambulante encaró en vivo al periodista José Antonio Neme.

Los hechos ocurrieron en el marco de una manifestación que se estaba realizando en la comuna por parte de los vendedores ambulantes de la zona.

La protesta se dio luego de que el Gobierno y la municipalidad prohibieran la instalación de ‘vendedores ilegales’ que ejercían el comercio ambulante en el sector de la Plaza de Maipú.

La trabajadora, que se identificó como Katherine Díaz interpeló al periodista. “A lo mejor el señor Neme debe tener una súper buena situación económica, y es fácil hablar ahí sentado y no ver la problemática real de la gente”, le dijo.

Su comentario surgió luego de que se le preguntara por los motivos de la protesta. “Sabes cuál es la molestia, nosotros somos un comercio que no es ilegal, llevamos muchos años con nombre y apellido”, dijo.

“Nos tienen identificados acá en el municipio y resulta que ahora el alcalde, que no es de la comuna y que no nos conoce, de un día para otro decide que no trabajamos más”, cuestionó.

Comerciante ambulante le envía un mensaje a Neme en vivo: "Es fácil hablar ahí sentado" https://t.co/sr2gdLgUfH pic.twitter.com/1EpnFYEd9i — FaralaTV (@FaralaTv) August 9, 2022

¿Cómo respondió José Antonio Neme?

Tras la salida de la mujer en pantalla, Neme comentó los dichos, que reconoció iban dirigidos directamente a él. “Decir algo, porque ella me interpeló directamente. Yo no voy a decir nunca en televisión cosas para que la gente escuche lo que quiera escuchar”, señaló.

El periodista aseguró que respeta todas las opiniones. “Yo respeto a la gente que está de acuerdo conmigo y también respeto infinitamente a la que no está de acuerdo conmigo, y tienen cinco o cuatro matinales donde pueden buscar información”, dijo.

“Reconozco las necesidades de las personas desde la comodidad de este estudio como dijo, porque no soy tan tonto, pero evidentemente lo que ellos no están viendo es que acá hay un contexto comunal”, agregó.

Además, se refirió a las normas que incumplen algunas personas del comercio ambulante. “Además, perdón, pero déjenme decirlo, es incómodo decirlo, pero cuando uno quiere hacer una actividad comercial, hay una serie de cosas que tienen que cumplir, la ley es pareja para todos”, finalizó.