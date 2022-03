En medio de la entrevista con Don Francisco, Morel recordó diversos momentos vividos con su esposo. "Me dio una vergüenza", dijo entre risas al recordar el momento.

Este jueves Canal 13 emitió el programa Las Caras de la Moneda en el marco del cambio de mando que se realizará este viernes. Ahí Mario Kreutzberger habló con Sebastián Piñera horas antes de dejar su mando, así como también compartió con su esposa, Cecilia Morel, los momentos “más vergonzosos” que pasó como primera dama.

En medio de la conversación, el presentador de televisión apodado como Don Francisco recordó las veces en las que Morel le pedía a su esposo no mostrar el mensaje de los 33 mineros, así como otros momentos donde debió mantener la compostura entre diversos eventos en torno a su esposo.

Luego de eso, y recordando capítulos anteriores del especial con el mandatario, Don Francisco reveló el top cinco de las “Piñericosas” vividas por el mandatario.

En ese momento, recordaron, por ejemplo, cuando entregó una bandera de Estados Unidos hecha meme al entonces presidente Donald Trump, la vez que regaló otro meme a Usain Bolt, así como también el momento en que Cecilia Morel le pide a su esposo no mostrar el famoso papel que decía “estamos bien en el refugio los 33”.

El top 5 de las "piñericosas" que se tomaron las redes sociales en los años de mandato de Sebastián Piñera. EN VIVO 📺#LasCarasDeLaMoneda » https://t.co/E1tvIn6RLs pic.twitter.com/CP9C4FjVpk — T13 (@T13) March 11, 2022

Fue en eso que el primer lugar de sus chascarros llegó en medio de una misa en vivo, cuando el mandatario movió su respaldo generando chirridos en uno de los momentos más importantes de la ceremonia.

“¡Nunca se me va a olvidar!”, exclamó Morel apenas acabó aquella toma.

“Usted lo conoce desde hace 40 años, ¿por qué le pasan estas cosas?”, le preguntó Kreutzberger a la primera dama entre risas.

“Yo creo que en parte le pasa por acelerado, por estar pensando en otras cosas… cuando está apurado hablando le salen otras palabras”, comentó.

“Pero cómo me acuerdo de ese momento”, puntualizó Morel.

De acuerdo a la primera dama, dicho momento ocurrió durante una misa por Felipe Camiroaga. “Nunca se me va a olvidar. Siento en medio de la consagración un ‘iiiih’ y le pego un pellizco”, recordó.

“Me diste una patada”, interrumpió el mandatario.

“No, no. Nunca tanto. Pero me dio una vergüenza… Hay cosas que me dan vergüenza, y esa fue una de esas”, cerró Morel entre risas.