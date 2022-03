La ex Rojo, Christell Rodríguez, quién se hizo conocida en el programa de talentos cuando tenía sólo 5 años, volvió a la televisión después de más de una década.

La artista quién se ha mantenido activa en sus redes sociales ingresó recién esta semana al programa de baile causando gran sorpresa en los televidentes.

Christell se lució bailando Cha cha cha junto a su bailarín Luciano Copelli, sin embargo, al contrario de su debut, no sorprendió a los jurados provocando que su baja calificación -de 10 puntos- la llevara competir en eliminación con el actor Emilio Edwards.

Mientras Edwards defendió su lugar en el programa bailando Talking To The Moon de Bruno Mars, Christell lo hizo con Black Swan de BTS.

A pesar de que la decisión no fue unánime, de acuerdo a lo declarado por la jurado Karen Conolly, Christell se quedó con el puesto en el programa.

Eliminación de Emilio Edwards

El ex actor de Verdades Ocultas se despidió del programa luego de 8 semanas en competencia y lo hizo diciendo: “Aquí no comienza ni termina nada para mí, solo me llevo un montón de aprendizajes, un montón de vínculos, amigos, compañeros”, valoró.

“Hubo tantos ritmos nuevos que he aprendido, ha sido exquisito agradezco profundamente a cada uno”, declaró Edwards.

Sin embargo lo que más llamó la atención fue cuando dedicó su estancia en el programa a su hijo y a su pareja, Francisca Meneses, quién también fue pareja del actor de ‘Pobre Novio’, Claudio Castellón.

“Muchas gracias y le dedico esta competencia entera especialmente a mi hijo Santino y a mi amor, Fran Masanes”, declaró.

En tanto, la recién ingresada Christell Rodríguez continuará en competencia en el programa de danza, “Aquí se baila” de Canal 13.