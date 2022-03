El documentalista debió buscar refugio en vivo mientras sonaban las sirenas antiaéreas, pero militares ucranianos no le permitieron acceder al metro de la ciudad.

El director y periodista Jorge Said vivió tensos momentos en vivo cuando, en medio de las sirenas antiaéreas, no se le permitió resguardarse en el subterráneo del metro de Kiev.

Sin embargo, en esta jornada las alertas causan una mayor tensión luego de que Rusia alertara esta mañana que está preparando una serie de ataques de “alta precisión” en Kiev, por lo que llamaron a la población evacuar las zonas que podrían verse afectadas.

“En estos momentos hay muchísimas sirenas y bombazos en ambos lados. También hay militares que están llegando en este momento frente a mí”, describió para luego informar que buscaba acercarse al metro de la ciudad para resguardarse.

Mientras Said aparece caminando, el equipo de Tu Día llamó al periodista a apresurarse y privilegiar su seguridad.

“Están llegando militares y están poniendo unas estructuras. Han llegado 300 militares aproximadamente, están casi todos dentro del metro y están colocando una especie de miguelitos gigantes en ambos lados”, detalló el corresponsal.

En eso, el corresponsal mostró cómo el acceso al metro se encontraba bloqueado por una especie de barricadas anti tanques.

Luego, Said aseguró que trataría de ingresar al metro. Sin embargo, mientras bajaba los primeros escalones, Said habló con alguien fuera de cámara. “¿No? No se puede”, comenta, para luego dar la media vuelta y volver a la superficie.

Fue en eso que Ángeles Araya le consultó si lograría entrar al metro. A su vez que se veía a Said subir las escaleras bajo la mirada de militares.

“No se puede ingresar. Yo sé que estaban ahí, parece que bajaron unos 300 militares. Esto se está llenando de militares del Ejército ucraniano, ellos son personal profesional, se nota que son grupos comandos”, comentó el también documentalista.

De acuerdo a Said, estos grupos “están mucho más organizados y obviamente con otro tipo de disposición”. Es por eso que decidió buscar un nuevo lugar para poder refugiarse de los posibles ataques.

Minutos después, el matinal de Canal 13 volvió a tener contacto con Said desde Ucrania, quien aseguró que se refugió en unos túneles subterráneos de la ciudad.

“Todas las ciudades que tienen temperaturas muy bajas están llenas de estos túneles que no son el metro, y que son simplemente para entrar de un lado a otro”, comentó.

Tras ello, Jorge Said volvió a salir a las calles de Kiev, juntándose con otro grupo de prensa internacional y mostrando cuál es el refugio que deberán utilizar los periodistas que se queden a cubrir la catástrofe.