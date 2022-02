Un tenso momento vivió Francisca García-Huidobro durante la noche del miércoles, luego de tener una breve discusión con uno de los bailarines del programa Aquí se Baila de Canal 13.

El hecho ocurrió luego de que David Sáez, compañero de Blanquita Nieves, revelara en el episodio anterior su molestia por una evaluación recibida.

“Son demasiadas semanas en lo mismo. Nos esforzamos mucho, a la gente le gusta nuestro show y no hemos hecho un mal trabajo. Nos hemos sacado la cresta literalmente para seguir tocando la misma tecla”, comentó molesto Sáez.

“No estamos en el 2010, sino que en el 2022. Las cosas cambiaron, las propuestas artísticas son diferentes, el arte es diferente, la danza evoluciona. Creo que es hora de que el jurado comience a ampliar su concepto artístico”, apuntó luego.

De acuerdo al bailarín, era inadmisible el hecho de que hubieran perdido “porque ella (García-Huidobro) quería ver algo que nosotros no queríamos mostrar”, alegando que les gustaría perder “porque lo que hicimos estuvo mal, no porque les gustaría haber visto otra cosa”.

Al ser consultado por Sergio Lagos sobre sus dichos, Sáez mantuvo sus palabras, aunque se excusó en el tono con el que habló. “Estoy de acuerdo con lo que sale ahí. Es una opinión personal, aunque es compartida con Blanquita”, mencionó.

Fue entonces que la exPrimer Plano dio su respuesta a los dichos de la dupla. “Señor Sáez, las cosas no han cambiado tanto. Si hubiesen cambiado, Blanquita Nieves no estaría aquí”, comenzó diciendo.

En eso, el compañero de la exMorandé con Compañía trató de explicar que se refería al arte, siendo cortado por la jurado. “Usted tuvo la posibilidad de hablar, ahora le toca escucharme”, lanzó García-Huidobro.

“Las cosas no han cambiado tanto porque los mismos del 2010 están hoy en este programa, incluida la maestra (Karen Connolly) y yo”, puntualizó, para luego recordar que “no existe el jurado imparcial, completamente objetivo”, ya que “siempre nos gustan más algunas cosas que otras”.

“A mí me parece un bailarín extraordinario y se lo he dicho cada vez que lo he visto bailar. No veo el esfuerzo porque no estoy en los ensayos, veo el resultado. Evalúo lo que me gusta y no me gusta en mi opinión”, añadió.

Tras eso, la actriz puntualizó que, si seguía en contra de su labor, “lo que podría hacer es ir a encadenarse a la puerta del canal con las cuatro personas que están hace dos semanas pidiendo que me vaya, aunque tengo la sensación de que no les va a funcionar”.

De todas formas, García-Huidobro volvió a mencionar lo dicho por el bailarín. “Llevo 26 años trabajando en televisión, he sido jurado de muchísimos programas, incluso fui jurado en un programa de piqueros. Imagínese eso: He evaluado baile, canto, piqueros, gente que se rompe la cabeza contra una plancha de cemento”, recordó.

“Yo respeto su trabajo y les suplico que respeten el mío también. No vengo yo aquí a huevear, vengo a trabajar”, cerró, para luego comenzar a calificar la coreografía de la dupla.

García-Huidobro tuvo una serie de complicaciones con otro bailarín del espacio, Darwin Ruz, quien en medio de sus propias polémicas, acusó a la jurado de bullyng y maltrato verbal.