El bailarín de Aquí se Baila Darwin Ruz, conocido por la serie de polémicas que protagonizó con la exconcursante Yasmín Valdés al dejar de ser su compañero para bailar con Gianella Marengo, se refirió a los dichos de Francisca García-Huidobro, acusándola de bullying y maltrato verbal.

Esto, luego de que en el último episodio emitido en el programa de Canal 13 Marengo fuera ampliamente elogiada tras cambiar a su bailarín tras la lesión de Ruz.

Ahí, la exCalle 7 fue elogiada por la fluidez con Pascual Acuña, quien la acompañó tras la ausencia de su también amigo.

“Pascual sacó lo mejor de ti“, comentó Neilas Katinas, a su vez que Karen Connolly afirmó que Marengo “se mueve diferente” con su nueva pareja.

De todas formas, Francisca García-Huidobro fue quien dio comentarios más directos sobre su acompañante.

“Esto es el día de la marmota”, comenzó diciendo, asegurando que “es el primer capítulo, en el capítulo 8, el capítulo 11… y en todos los capítulos el protagonista es el señor Ruz. Este programa se llama ‘el señor Ruz y Aquí se Baila’”, señaló con ironía la actriz que se desempeña como jurado.

“La próxima semana entra como participante, ¿no le contaron?”, bromeó Marengo.

Ahí, la actriz aseguró que “es tal el nivel que la señorita Marengo y la señorita Valdés se hacen guiños, porque ya pasaron por lo mismo. Se dicen: ‘buena, amiga, te lo dije"”, bromeó.

Tras ello, en su crítica volvió a apuntar a Ruz. “Espero que puedas encontrar en esta pareja a alguien que te acompañe en el proceso. Una cosa es que sea por lesión, por cuarentena y otra muy distinta es que haya un bailarín que tiene problemas con todo el mundo”, señaló para luego mandar saludos a Ruz.

La reacción de Darwin Ruz contra Francisca García-Huidobro

El hecho no pasó desapercibido ni por el bailarín ni por sus seguidores, quienes le consultaron el motivo de los comentarios de la exPrimer Plano.

“Yo tampoco sé por qué la Fran lo está haciendo, espero que dé la cara y dé algún tipo de explicación, el porqué del bullying y el maltrato verbal”, señaló Darwin Ruz a través de comentarios en su Instagram.

“Yo no le he hecho nada a nadie ahí, y jamás se me ocurriría hacerle un daño así de grande a nadie, ni por muy mal que con la persona me lleve”, añadió para asegurar que estaba sorprendido por los dichos. “De verdad que lo encuentro muy delicado. Demasiado”, cerró.

Poco después, el bailarín volvió a escribir, asegurando que “estoy muy impresionado del nivel de agresividad hacia mí de parte de ella”.