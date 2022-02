La noche de este miércoles la actriz Yasmín Valdés no logró tener un tercer salvavidas y se despidió de Aquí se Baila, siendo la tercera eliminada del programa.

Durante la jornada, los famosos realizaron nuevas coreografías para salvarse de la eliminación. Ahí, la recién llegada Kathy Contreras, Rodrigo Díaz y el actor Felipe Ríos fueron una de las parejas más elogiadas. De todas formas, quienes no lograron convencer al jurado fueron Ángel Torrez y Valdés.

La críticas que los llevaron a la eliminación

El coreógrafo fue duramente criticado debido a un resbalo en medio del baile que entorpeció el resto de la presentación, siendo incluso tratado por el jurado como “una de sus peores coreografías”.

“Estuviste horrible, horrible”, apuntó Karen Connolly.

“Esto empezó tan bien y no puede ser que una cosita tan pequeña como resbalar te saque del baile”, criticó por otro lado Neilas Katinas.

Pero quien tuvo peores comentarios fue Valdés, luego de que la misma exmodelo recordara sus dichos en un medio, donde aseguró que los jueces eran particularmente estrictos con ella.

“En relación con Gianella, los chicos me habían comentado que me salió súper bien el flamenco”, replicó Valdés.

La bailarina fue criticada por su vestuario, debido a que gracias a este vivió diversos inconvenientes. De todas formas, al momento de dar su nota, Francisca García-Huidobro encaró a la concursante por sus dichos.

“He revisado el programa, y no sé a qué participante cuidan más en este programa que no seas tú”, acusó. “Te cuida la cámara, te cuida la luz, la producción se ha preocupado particularmente de que tú siempre te veas hermosa, preciosa”, aseguró.

“Si tu consideras que un 3 que te puse ayer (lunes) versus un 4 a Kathy Contreras o un 5 que le puse a Gianella Marengo es muy estricto… Aquí hay un problema de autocrítica que tú no has sido capaz de tener”, apuntó.

“El desempeño es muy inferior al de tus compañeros, y como bien dice Sergio, te has encomendado a todas las vírgenes, a todos los santos, tienes velitas en todas pero esto en algún momento debe decantar por el desempeño”, sentenció.

Un tercer adiós para Yasmín Valdés

Tras nombrarlos como los dos concursantes en peligro, Valdés y Torrez tuvieron 45 segundos para persuadir al jurado con sus movimientos.

Mientras que el coreógrafo bailó al ritmo de Salomé de Chayanne, la exmodelo realizó su propia coreografía con Crazy in love, de Beyonce.

De todas formas, tras los bailes en solitario, el jurado despidió por tercera vez a la actriz.

“Que difícil momento, no puedo hablar”, dijo Valdés entre lágrimas.

“Agradezco muchísimo la invitación, haber compartido con grandes compañeros bailarines y bailarinas, con un tremendo jurado que yo los amo de antes y los sigo”, comentó.

“Entiendo el trabajo y entiendo las notas, aunque algunas nos duelan, acá tiene que ganar el más mejor no más”, aseveró la eliminada de Aquí se baila, para luego lanzar una pequeña broma: “Quiero que les quede claro que no me voy a salir del chat, me quedo para la fiesta final”.

Valdés había sido eliminada por los jueces en dos oportunidades. Sin embargo, mientras que la primera vez fue salvada por la renuncia de Pablo Cerda, la semana pasada el programa anuló la decisión del jurado por la falta de concursantes.