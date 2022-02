Este lunes Aquí se Baila vivió un nuevo episodio, donde diversos famosos debieron demostrar en la pista de baile los motivos de por qué debían seguir en la competencia.

Fue en ese contexto que, entre bromas recordando lo ocurrido en la peculiar noche de eliminación del miércoles, el periodista y conductor del espacio Sergio Lagos anunció un cambio en el método que se desarrolla el programa.

Una nueva competencia en Aquí se Baila

“Nos encontramos con doce parejas esta noche, pero apropósito de los cuidados y las aprensiones que nos establece la pandemia, el capítulo de esta noche, en la cuales estas doce parejas se presentarán, el jurado evaluará a cada una de las presentaciones”, explicó Lagos.

Con esto, en vez de realizar duelos entre bailarines, cada uno danzaría y sería calificado por el jurado. Así, los cuatro participantes con mejores notas se salvarían del duelo de eliminación, dejando la opción de que ocho duplas se enfrenten en la eliminación.

El cambio se debe a la ausencia de diferentes parejas por motivos de salud. Considerando las renuncias, eliminados y nuevos integrantes del programa, Aquí se Baila debería contar con 18 famosos y sus respectivos bailarines.

Tras el anuncio, Francisca García-Huidobro aseguró que consideraba esta medida como una “decisión muy acertada, tomando en consideración la cantidad de contagios que hay en este momento”.

De acuerdo a la ex Primer Plano, el nuevo método también serviría “para que así cada uno de los participante o incluso alguno de nosotros, ojalá que no, puedan tomarse la cuarentena de una semana, que es lo que se requiere”.

“Lo mejor de todo, es que ponemos notas todo el rato, y a mí eso me encanta porque no he conocido el 10 desde que comenzó el programa”, añadió entre risas.

Mientras García-Huidobro y​ Neilas Katinas​ dieron sus calificaciones a viva voz, la presidenta del jurado, Karen Connolly, mantuvo su voto en secreto, sin publicarlas en la jornada.