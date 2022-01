A través de una declaración sin firma publicada en su página web, La Red anunció que dejará de utilizar el rating online como medición de audiencia de sus contenidos. Y no sólo eso: también acusó presiones de la consultora Kantar Ibope para continuar utilizando la muestra.

“Luego de un proyecto en el cual varios países probaron esta modalidad de medición, sólo Chile e Israel persisten en un uso. La Red quiere dejar de ser medida. Esto, porque su utilización atenta directamente contra los contenidos de calidad y su sano desarrollo pero condiciones contractuales antiguas, que amarran todos los servicios como paquete indisoluble, lo impiden”, señalan.

“Es paradójico: mientras los países se salen del rating online porque atenta directamente contra los contenidos de calidad, la empresa Kantar Ibope, que hoy se adjudica nuevamente la medición para todo el país, insiste en presionar a los canales chilenos para que no dejen de utilizarlo”, agregan.

Las razones

A pesar que desde la señal privada destacan la eficacia de la medición (“es una buena forma de saber cómo se siente la audiencia con tus contenidos”), también remarcaron sus deficiencias.

“Es indiscutible que la medición de minuto a minuto, conocida como rating online, y que se hace en forma automática, atenta contra la independencia de contenidos, los espacios de corte cultural o educativo y todo atisbo de televisión de calidad”, afirman.

Marco García, jefe de estudios de La Red, explicó las razones detrás de la decisión editorial. “El rating online se ha transformado en una enfermedad que ataca a los programas en vivo”.

“Esto es debido a que ensucia mucho la construcción de un programa, las personas que hacen televisión se guían mucho por cómo están marcando vs (sic) la competencia y alargan o acortan temas según cuantas personas los están viendo”, grafica.

Por lo mismo, desde el lunes pasado el canal optó por “desconectar” los medidores del servicio: “La calidad de nuestros contenidos no será medida por ningún parámetro más que la línea editorial con la cual hemos sido consecuentes en este último año y medio bajo la administración de Víctor Gutiérrez”.

“Hoy La Red se ha ganado el sitial merecido de ser el canal de televisión que presenta el sentir de los chilenos, sus intereses y anhelos y no transaremos eso por una medición que no hace más que afectar la calidad de los contenidos y la entrega de cultura y educación”, añaden.

La Red versus Kantar Ibope

En el extenso texto, aludieron directamente a Kantar Ibope y su encargada de negociaciones en Chile, Carolina Flores, a quien acusaron de presionar, “de manera muy poco diplomática e incluso majadera”, a La Red y otro canal en cuestión para no abandonar dicho servicio.

“Si ambas estaciones se salen de la medición online, el costo promedio subiría muchísimo para los restantes canales”, explican desde La Red. “Ha sido mal educada con los ejecutivos de nuestro canal, denostando nuestra categoría de ‘canal pequeño’ e insiste en no concretar nuestra salida del online”.

“Ya no lo usamos, pero la señora Flores insiste en presionar para que La Red siga pagando, aunque haya desconectado sus equipos y esté exigiendo públicamente ejercer su derecho a no utilizarlo. En el país en el que actualmente vivimos, los contratos por paquete que amarran servicios no deseados ya no son una obligación y es por ello que La Red apelará en todas las instancias posibles a exigir su derecho a no usar el online”, remarcan.

BioBioChile tomó contacto con Carolina Flores y Kantar Ibope a raíz del emplazamiento de La Red. Hasta el cierre de esta publicación, no hemos recibido respuesta.