Un tenso momento se vivió esta noche en ‘El Discípulo del Chef’, luego que Daniela Aránguiz y Perla Ilich protagonizaran una fuerte discusión verbal que terminó con ambas entre lágrimas.

El incidente ocurrió en medio de la primera prueba de la noche, en donde el equipo verde se puso a disposición del chef Ennio Carota quien al dar sus indicaciones, eligió a Aránguiz como capitana, lo cual no dejó muy conformes a algunos de sus compañeros.

Fue así como en medio de la preparación del plato, las indicaciones de la ex chica Mekano comenzaron a cansar a Perla, quien incluso en un momento gritó: “¡Paciencia!”.

No obstante, todo subió de intensidad en el momento en que Aránguiz le preguntó a la gitana si la cuchara que iba a usar en la olla estaba limpia o no.

“Dani, ¿cómo voy a meter una cuchara que me metí a la boca?”, respondió de inmediato Perla, ante lo cual Daniela replicó: “Estoy preguntando…”.

“Pero es que es tonto lo que preguntas, porque yo no puedo meter una cuchara que me metí a la boca”, lanzó Perla. “Lo he visto, no contigo pero lo he visto”, remarcó Aránguiz con un evidente tono de molestia.

En entrevista con la producción, Perla -quien se retiró por un momento del estudio entre lágrimas- aseguró que su compañera de equipo le empujó la mano cuando trataba de probar una de las preparaciones. “Me preguntó si la cuchara estaba usada, pero me pareció súper desubicado de su parte, porque hay muchas maneras de decirlo. Yo creo que es una falta de respeto”, sostuvo.

Por su parte, Aránguiz se defendió, indicando: “Soy una persona muy cuidadosa con el aseo personal y creo que lo he demostrado en todos los capítulos”.

“Soy muy cuática, entonces yo vi que ella estaba viniendo con la cuchara y la agarré de la mano. Sentí que tenía que frenarla en el momento, porque yo estaba revolviendo la olla y de repente veo una cuchara y fue como… ¿está limpia?”, añadió.

Debido al fuerte cruce, Carota debió interceder en la discusión, momento en que cada una de las participantes defendió su posición.

“Yo no voy a aguantar que me grites”, lanzó Aránguiz a Perla, quien contestó: “Y yo no voy a aguantar que me tires la mano de la olla, somos un equipo”.

“¡Paramos! Necesito armonía en la cocina, no necesito eso. Por favor, me quedan 30 minutos y no vamos a poder terminar porque estamos peleando”, zanjó el chef, tratando de dar por terminada la pelea.

“Partimos de cero, borrón y cuenta nueva, ¿ya? Necesitamos que terminemos este menú y quiero que cuando prueben este plato, las dos se lleven los aplausos”, remarcó.

Finalmente, Aránguiz lamentó quedar siempre “como la mala”. “Yo trabajo desde los 16 en televisión y creo que nunca había llorado. Me sentí como sobrepasada. Heavy”, concluyó.