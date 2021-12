La influencer Daniela Aránguiz confirmó el fin de semana que acudirá a tribunales de justicia tras los dichos de su excompañera en el programa de cocina El discípulo del chef (Chilevisión), Perla Ilich. Más tarde recibió una respuesta.

Las palabras de Aránguiz llegaron a través del programa de Instagram Cómplices, en que compartió con la conductora Francisca García-Huidobro.

En él, según replicó Página 7, la también esposa del futbolista Jorge Mago Valdivia sostuvo que “de que me voy a tribunales es verdad, porque yo no soy una mujer mentirosa”.

“He vivido en no sé cuántos países, racismo jamás (…) es un tema complicado para mí porque viví mucho tiempo en Brasil, yo tengo residencia brasileña y en Brasil es penado, es un tema grave”, advirtió luego.

Tras este episodio, en el programa de farándula Me Late (TV+) habló Ilich, quien afirmó que “creo que ambas deberíamos ser lo bastante adultas para dejar esto de lado y no hacerle perder el tiempo a la justicia“, añadiendo que “no le tengo miedo a nadie y menos a la justicia, solamente a Dios. Yo también puedo hacer lo mismo que está haciendo ella, pero creo que es perder el tiempo”.

Recordemos que la trama farandulera comenzó luego que Aránguiz dijera que hay personas en el programa culinario que son poco higiénicas para cocinar, en lo que habría sido una alusión al episodio en que consultó a Perla si una cuchara que había utilizado estaba limpia.

En un Live pasado en la misma red social, no obstante, afirmó que no había dicho ningún nombre. “Toda la semana me han hecho bolsa y yo no he dicho el nombre de nadie. Si alguien se dio por aludida, no es mi culpa y no me puedo hacer responsable de lo que la otra persona sienta”, dijo en ese momento.

“Yo no la odio, no la culpo (…) Aquí se dijeron muchas cosas que son graves. Anoté todos los adjetivos que ella dijo de mí: cahuinera, mala, calculadora, fría, infeliz, arpía, venenosa, cochina de corazón, sucia y lo más grave, que es penado por la ley, racista”, sostuvo.

En esa misma conversación, Aránguiz dio a entender que estaba preparando acciones judiciales pues, dijo, “esto es incitar al odio y a la rabia (…) eso me explicó mi abogado y está penado por la ley”.