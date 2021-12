La influencer Daniela Aránguiz se refirió la noche de este jueves al conflicto que mantiene con su compañera en el programa El Discípulo del Chef (Chilevisión) Perla Ilich, y en una acción que no habría sido premeditada, filtró su número de teléfono personal.

La trama farandulera comenzó luego que Aránguiz dijera que hay personas en el programa culinario que son poco higiénicas para cocinar, en lo que habría sido una alusión al episodio en que consultó a Perla si una cuchara que había utilizado estaba limpia.

En un reciente Live en la red social, no obstante, afirmó que no había dicho ningún nombre. “Toda la semana me han hecho bolsa y yo no he dicho el nombre de nadie. Si alguien se dio por aludida, no es mi culpa y no me puedo hacer responsable de lo que la otra persona sienta”, dijo este jueves en conversación con su hermano Rigeo.

“No se lavan ni las manos”

En concreto, según recoge Página 7, la influencer dijo en un video “yo conozco a tantas cochinas que no se lavan ni las manos para cocinar en el programa que estoy”.

Más tarde, como era de esperarse, Ilich respondió apuntando a que “me trataste de cochina cuando se vio claramente que jamás metí nada cochino a la olla. Somos mujeres. Hay que apoyarse, pero tú no tienes empatía ni con mi perro. Vamos de nuevo con el show… Eso es lo que buscas, show. ¿No eres capaz de sobresalir por algún carisma?”.

“Mala, fría y mentirosa” y que “mira a la gente en menos”, fueron algunos de los calificativos que usó la mujer de origen gitano.

Nuevas declaraciones

Para Aránguiz, que habló nuevamente este jueves sobre el conflicto, “esto es incitar al odio y a la rabia”. Incluso, deslizó que ha conversado sobre el tema con expertos en leyes y que podría continuar por esa vía. Esto, debido a que añadió que “eso me explicó mi abogado y está penado por la ley”.

“Yo no la odio, no la culpo (…) Aquí se dijeron muchas cosas que son graves. Anoté todos los adjetivos que ella dijo de mí: cahuinera, mala, calculadora, fría, infeliz, arpía, venenosa, cochina de corazón, sucia y lo más grave, que es penado por la ley, racista”, sostuvo.

“De verdad, te digo con la mano en el corazón, no pienso que ella no sepa el significado de la palabra racismo (…) siento mucha pena y he estado muy afectada porque no puedo creer que por un malentendido, que no fue una buena reacción mía de tomar la mano de alguien y preguntarle si la cuchara está limpia… por una cuchara se arme todo esto. Porque esa es la raíz de todo esto”, sentenció.

En la misma conversación fue que mostró un mensaje de Perla en que le habría ofrecido disculpas. Y aunque sostuvo que taparía el número antes de poner su celular frente a la cámara, en lo que pareció ser un descuido, mostró la numeración completa.