La mañana de este sábado, el periodista y conductor de Chilevisión Noticias, Rafael Cavada, reapareció en pantalla luego de estar ausente durante cuatro semanas producto de un grave accidente en motocicleta.

Previo a iniciarse el noticiero, el comunicador publicó un post en su cuenta de Twitter anunciando su regreso al estudio.

Hoy se vuelve a la cancha!!!!

Con todo este maravilloso equipo desde las 09:00.#Cavadachvcnn pic.twitter.com/4HysamXRNK — Rafael Cavada (@rafa_cavada) December 18, 2021

Al inicio del noticiero matutino, el periodista dedicó unos minutos para agradecer a su equipo de trabajo por la preocupación de su estado de salud y recuperación.

“Quiero agradecerle a todo el equipo de Chilevisión y CNN por sus mensajes, por su apoyo, por el tiempo que me han hecho el aguate y me han esperado y me han esperado”, expresó Cavada en el programa.

El conductor apareció en el noticiero luciendo una bota ortopédica y un soporte inmovilizador en su mano, evidenciando las lesiones que le provocó el accidente de transito.

Asimismo, el comunicador dio gracias por los palabras de aliento que recibió de los televidentes y seguidores en sus redes sociales.

“Por todos los mensajes que me han hecho llegar desde sus casas durante todo el periodo de convalecencia animándome, es realmente motivador para estar de vuelta en el estudio”, comentó Cavada.

También, envió un especial saludo a los periodistas Rodrigo Sepúlveda y Daniel Matamala por el apoyo y palabras alentadoras que le dedicaron.

Por otra parte, agradeció a una persona que lo asistió luego del choqué en motocicleta que protagonizó. “A una chica, cuyo nombre no recuerdo por que estaba en estado de shock, que después del accidente me aguantó hasta que llegó bomberos y la ambulancia”, agregó.

Al final de su intervención, el periodista hizo un reconocimiento al Dr. Peter Cox que operó su brazo, a su familia, esposa e hijos que lo cuidaron durante estas cuatro semanas.

Cabe recordar que el comunicador chocó su moto con un automóvil la tarde del 18 de noviembre en la comuna de Ñuñoa. Cavada fue trasladado de urgencia hasta la Clínica Indisa con una fractura en una de sus manos.