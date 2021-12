Katherine Orellana utilizó sus redes sociales para hacer sus descargos tras haber sido eliminada de El Discípulo del Chef.

A través de sus Historias en Instagram, la artista se lanzó contra la producción del programa del cual fue sacada por ausentarse en las grabaciones.

“Ahora voy a contar la verdad”, comenzó señalando. “El Discípulo del Chef no me mandó un auto, porque a mí me hicieron un portonazo y los hueones me dejaron tirada, así que la irresponsable no soy yo”, agregó enfáticamente.

“Son bastardos los hueones”, lanzó, para luego rematar indicando: “así que basta”.

Cabe señalar que fuentes de CHV indicaron a BioBioChile que luego del portonazo del que fue víctima, Orellana dejó de asistir a las grabaciones, ausentándose en dos ocasiones sin dar ningún tipo de explicación.

Incluso, durante esos días se salió del grupo de WhatsApp que tienen los participantes con la producción del espacio televisivo. A su vez, las citadas fuentes añadieron que Orellana nunca se mostró muy interesada en participar practivamente del programa.

Recordemos que Katherine fue eliminada el miércoles 24 de noviembre por el chef Ennio Carota.

“A mí en lo personal me gustaría escucharla a ella, que nos dé una explicación de qué pasó, de por qué no llegó al programa. Así que la vamos a llamar“, anunció el experto en cocina, tomando su teléfono y activando el altavoz. No obstante, la intérprete no contestó.

“Para mí es bastante simple la conclusión. Diría que la eliminación me la sirvieron en bandeja, de una manera que en verdad sería injusto que se fuera alguien de ustedes”, explicó luego. “Así que mi eliminada de hoy es Kathy Orellana”, anunció.

Días antes, la cantante había llegado atrasada a una de las grabaciones mencionando haber sido víctima de un portonazo en Rancagua.