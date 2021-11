La periodista de Chilevisión y CNN Chile Macarena Pizarro se enfrascó en una tensa discusión con el comunicador Sebastián ‘Cuchillo’ Eyzaguirre, productor de Caiga Quien Caiga (CQC), luego que un asesor del candidato Marco Enríquez-Ominami acusara que fue agredido con un golpe en la cabeza por un camarógrafo del programa.

Todo ocurrió, tal como contó BioBioChile recogiendo las versiones entregadas por los involucrados, cuando la comunicadora de CQC habría comenzado a realizar preguntas incómodas, como acostumbran a hacer en su espacio, mientras cercanos al candidato habrían comenzado a golpearla y rasguñarla.

Más tarde, fue Eyzaguirre quien salió a explicar a los medios de comunicación lo que habría ocurrido, desatándose el momento con la periodista de Chilevisión.

“Llegamos a la esquina y veníamos con una serie de preguntas para hacerle. Marco venía y con una barra brava de atrás. Se acercó Simone (la comunicadora) y había tipos pegando codazos. Hubo un momento que fue tal el nivel de como la pellizcaban. Además el camarógrafo comienza a ser golpeado por detrás con patadas. Y tiene una reacción natural. Se defiende con su cámara”, afirmó Cuchillo, según recoge La Cuarta.

Fue entonces que Pizarro le consultó: “¿Por qué solamente al equipo de ustedes los agredieron?”.

“Maca, me extraña Maca que me lo preguntes tú, con la experiencia que tienes, normalmente CQC genera algunas cosas que otro tipo de periodismo muy legítimo no pasa”, respondió.

“Sólo quiero decir que es bien difícil identificar justo al camarógrafo de CQC entre los que están, que son muchos”, replicó la periodista.

Frente a eso, Eyzaguirre insistió en que “cuando está CQC, siempre se genera algo. Maca, si me dejas terminar… lo que es muy fácil es que cuando hay un mambo, o queda una cagada (sic) es CQC. La realidad es que una notera mujer fue agredida brutalmente por los barra brava”.

El momento de la agresión fue registrado por las cámaras que se encontraban en el lugar. Míralo a continuación: