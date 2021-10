Ocurrió en el matinal Contigo en la mañana (Chilevisión). Este martes, el general director de Carabineros Ricardo Yáñez tuvo un tenso intercambio de palabras con los conductores del espacio animado por Monserrat Álvarez y Julio César Rodríguez, luego que la periodista hiciera alusión a los casos de corrupción dentro de la institución.

Todo comenzó luego que, en el mismo programa de televisión, se hiciera alusión a trascendidos que indicaban que durante las manifestaciones y desmanes de este segundo aniversario del Estallido Social, Carabineros habría tenido la orden de no actuar. Frente a eso, el general habría pedido la oportunidad de una réplica.

Fue en ese contexto, en medio de un despacho del comunicador Rafael Cavada, que la autoridad policial dedicó gran parte de su intervención en dirigirse directamente a la periodista. “Tiene una obsesión con descalificar a Carabineros”, fue parte de su declaración.

El tenso momento

Tal como contó BioBioChile, Yáñez advirtió que no puede “aceptar que un medio de comunicación se agreda impunemente la integridad de estos 60 mil carabineros que se sacaron la cresta ayer defendiendo a nuestros ciudadanos, y se diga gratuitamente que es una institución que está corrompida, que sus altos mandos se robaron la plata y se la llevaron para la casa”.

“Creo que hay que ser justos y responsables con lo que se dice. Se debe respetar a las instituciones para que puedan tener la legitimidad que necesitan para trabajar”, emplazó, añadiendo que los carabineros involucrados en hechos de corrupción están siendo investigados y detenidos.

“Yo no sé. Monserrat tiene una obsesión con descalificar a Carabineros permanentemente. Y yo lo quiero decir públicamente, porque no lo ha dicho una vez, lo ha dicho reiteradamente en su canal“, opinó el general director de Carabineros, frente al silencio de Álvarez.

Tras el emplazamiento, la periodista aclaró que se refería a “hechos objetivos”, aludiendo a los carabineros investigados “por haberse, literalmente, robado plata de Carabineros”.

“¿Por qué no hay que tenerle miedo a la palabra corrompido?”, se preguntó Álvarez. “No son todos los carabineros de Chile los que están en un acto de corrupción, pero para mí como chilena, obviamente que si el alto mando, las altas jerarquías y quienes se encargaban de las finanzas fueron capaces de malversar 29 mil millones de pesos y, además, los generales en jefe llevarse plata para sus casas, obviamente hay situaciones graves de corrupción. Así se llama eso”, continuó la periodista.

El general, por su parte, pidió que cuando se refiera a la corrupción en la institución, aclare que no se refiere a todos los funcionarios. “El carabinero que está hoy haciendo tránsito en la Alameda, que se levantó temprano después de haberse acostado a las dos se la mañana, usted no puede decir que está corrompido (…) hacer juicios de valor respecto de situaciones que están judicializadas no me corresponde a mí y no le corresponde a usted, le corresponde a tribunales“, dijo.

La salida y la reacción de JC

Tras eso, el general advirtió que había esperado más de una hora para el contacto y que debía ir a visitar a una funcionaria que se encontraba grave en un recinto asistencial.

Luego de la salida de pantalla de Yáñez, el animador Julio César Rodríguez afirmó que es importante continuar con la conversación. “Además que se sacó los fonos antes de que Monserrat terminara, eso también es abuso”, sostuvo.

“Ser caballero no quita lo valiente, para un servidor público, un carabinero. Nosotros nunca hemos querido denostar a la institución y menos a los carabineros de a pie, que son cabros jóvenes que andan trabajando”, agregó luego.

