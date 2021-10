Un tenso momento vivieron hoy los conductores de “Contigo en la Mañana”, matinal de Chilevisión donde hoy estuvo como invitado Juan Carlos Latorre, expresidente de la Democracia Cristiana quien se refirió a su rol en el marco de las acusaciones de financiamiento irregular de la campaña parlamentaria de Sebastián Sichel en 2009.

“Primero quisiera manifestarte que es inusitada tu pregunta… Yo fui invitado por ustedes a las 9 de la mañana. Durante todo ese rato escuchaba cómo Julio César, que tiene opiniones claramente contrarias a la DC, y lo manifiesta reiteradamente, en forma muy liviana en mi opinión… Escúcheme, Julio César, usted tiene mucho más tribuna que yo”, señaló en su primera intervención al aire.

“Usted ha participado en política los últimos 40 años, Juan Carlos”, replicó el animador, en el primero de varios cruces entre ambos durante la conversación.

“¿Usted me desmiente que hay instituciones públicas que por años fueron captadas por la Democracia Cristiana?”, le consultó el conductor, en específico sobre las investigaciones sobre el INDAP (Instituto de Desarrollo Agropecuario). “No me parece razonable la forma en que argumentas”, respondió Latorre.

“¿Soy un mentiroso yo?, replicó Rodríguez. “¿Puedo hablar o no?”, contestó el dirigente. “Si tu quieres hacer una acusación hazla. No me invites al programa para escuchar acusaciones que son muy irresponsables”, agregó.

“Ha sido tu canal el que ha iniciado una investigación a través de un periodista quien responsablemente, bajo su firma, denunció lo que había en la rendición de cuentas de Sebastián Iglesias… Cuando dice que responda de eso la DC, yo digo: no señor. Eso no nos corresponde a nosotros”, dijo.

Luego, Julio César arremetió: “A usted le molesta que yo me atreva a decir lo que nadie se atreve a decir, que por mucho tiempo estaban compradas las instituciones públicas. A usted le molesta eso, porque usted vivió en un país donde se ocultaba a la gente así… Por eso la Concertación me echó de mi puesto de director de La Nación Domingo”.

“¿Estás diciendo que estás respirando por la herida?”, replicó Latorre. “Usted pertenece a una generación que le gustaba el contubernio, por atrás, y sacar a la gente que decía la verdad. Le gustaba la cocina”, añadió el periodista.

Juan Carlos Latorre: “Yo no he vivido en un país en el que has hecho referencia… Yo pensé que si me estaban invitando a un programa, era para argumentar sobre el futuro del país.. No para escuchar la monserga de una persona que sistemáticamente ataca a la DC. No me parece justo”.

A reglón seguido, prosiguió: “Lamento el numerito, pero yo no estoy entre los que se queda callado”.

El padre de Monserrat Álvarez

En su intervención, además, el expresidente del conglomerado hizo alusión al padre de Monserrat Álvarez, exmilitante DC.

“La historia de la DC en Chile es suficientemente clara para sentirnos honrados. En el caso de Monserrat, ella sabe que también está muy cerca de la DC, porque su padre fue uno de los grandes demócratas cristianos que tuvimos”.

Minutos después, la contutora respondió personalmente la alusión: “Aquí hay un aspecto que yo no quiero dejar pasar: la alusión que ha hecho a mi padre. Por eso lo admiro, a mi padre, que en paz descanse, que fue militante de la DC no hasta sus últimos días, por cierto”.

“Me llama la atención que lo use como argumento para cuestionar, o para dudar, de que yo como periodista tengo una independencia, y esa está puesta a prueba a pesar de que mi padre haya sido demócrata cristiano”, añadió

“Lamentablemente, Juan Carlos, mi padre se desencantó mucho de la DC… Y se desencantó, justamente, y puede ser una revelación dura hacerla en TV… Me llama mucho la atención que usted actué en la lógica de la fronda, de la fronda democratacristiana, diciendo que yo debo guardar ciertas formas y dichos sobre la DC porque mi padre lo fue”.

Tras la intervención de la periodista, Latorre se disculpó con Álvarez. “Yo lo admiré mucho”, agregó.