En un anecdótico momento de este miércoles, el conductor del matinal Mucho Gusto (Mega) José Antonio Neme (40) pidió a los animadores del programa matutino de Chilevisión Contigo en la mañana, Julio César Rodríguez y Monserrat Álvarez, que se vayan a un corte comercial… para poder ir al baño.

“Uno se ha levantado a las seis de la mañana. Nos hemos tomado con la Diana 433 té o café. Llega el primer corte comercial después de como tres horas y ¿qué es lo que quiere uno hacer? Porque estamos siguiendo a Chilevisión, digámoslo“, bromeó primero Neme.

“Tenemos que esperar la tanda de Chilevisión”, agregó Diana, ante lo que el comunicador le gritó a la cámara “¡JC, estamos esperando la tanda!”, con lo que haría referencia a un manejo interno de los canales con el rating.

“Avísanos JC, no te vas a ir a la tanda, para ver si tomamos agua o no, porque nos dan ganas de hacer pipí y no podemos“, añadió la conductora. Ambos, luego, se quejaron de que en el momento de descanso la producción les pide grabar menciones a auspiciadores.

Más tarde, mientras continuaban hablando sobre el matinal de la competencia, Bolocco consultó cuándo estaba autorizada para acudir a hacer sus necesidades. “Depende de Julio César (…) de cuando Julio César nos indique”, respondió.

“Les voy a mandar un recado (…) dependemos de ustedes para ir al baño, así que por favor váyanse al corte lo antes posible”, cerró Neme.