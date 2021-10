La modelo Pamela Díaz (40) recordó en Los 2000, un zapping al pasado el dramático episodio que vivió luego de verse involucrada en un caso de compra de joyas robadas en 2005, mientras estaba encerrada en el reality La Granja Vip (Canal 13).

En el espacio conducido por la animadora Tonka Tomicic y el periodista Emilio Sutherland, la ahora panelista del programa de farándula Me Late (TV+) rememoró que “yo estando encerrada no tenía idea. No tenía como defenderme, qué decir. No tenía comunicación con mi pareja en ese tiempo (Manuel Neira)”.

Agregó que, entonces, la policía arribó al espacio donde se grababa la producción. “Irme a buscar Carabineros adentro del reality. Yo así como ‘¿qué hice?’ Entregándome“, dijo con las manos en alto.

“Me costó un año (superarlo)”, advirtió. “Tuve que demostrar todas las facturas, lo que corresponde, mis boletas, para que me devolvieran mis cosas en tribunales“, explicó.

Recordemos que, según recoge Glamorama, el caso se destapó luego que TVN emitiera una entrevista en la que Díaz usó un conjunto de joyas, que fueron reconocidas como robadas por un ciudadano coreano.

Manuel Neira, futbolista y su pareja en ese entonces, las habría comprado sin conocer la procedencia de los artículos y luego se las regaló a Pamela.

Por el caso, la modelo habría tenido que declarar ante la justicia. El futbolista, recoge el medio, quedó en libertad por falta de méritos.

El caso también fue recordado por Díaz en septiembre pasado en Me Late, a raíz de la investigación de Ciper Chile que afirma que el esposo de Tonka Tomicic, Marco Antonio López ‘Parived’, estaría siendo investigado por el Ministerio Público por un caso de receptación de relojes de alto valor. Él, en una declaración, negó los hechos.

“Manuel compró unas joyas que él no sabía que eran robadas”, dijo Díaz en el programa conducido por Daniel Fuenzalida.

“Es como, por ejemplo, tú eres mi amigo y tú llegas un día diciéndome a mí ‘oye, Pame, ¿sabes qué? Mi pareja, o mi ex pareja’, o Juanita Pérez o quién sea, una amiga, lo que sea. Y tú me dices ‘oye, sabes qué está vendiendo este reloj’, o ‘esta cuestión’, ‘necesita la plata para otra cosa’”, ejemplificó.

“Si me gusta te lo voy a comprar, y yo te hago el cheque. Eso fue lo que pasó con Manuel. Manuel hizo un cheque, por eso sale el nombre de Manuel Neira. Y porque era una cuenta bipersonal. Él entrega un cheque. Si tú de verdad estás comprando algo que es robado, tú jamás vas a dar un cheque”, sostuvo.