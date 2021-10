Fue en agosto de 2018 cuando Perdona Nuestros Pecados llegó a su fin, nocturna de Mega que estuvo casi un año y medio al aire.

En la ficción, Paola Volpato interpretó a Ángela Bulnes, una atractiva y elegante habitante de Villa Ruiseñor. Una de sus escenas más recordadas ocurre en el desenlace de la trama, cuando durante un incendio en la iglesia del pueblo le cae una viga encendida, provocándole serias quemaduras en su rostro.

Sin embargo, la actriz reveló recientemente que hubo otras escenas que se grabaron pero que finalmente no se mostraron en pantalla.

En el marco de la presentación del libro Pantalla Viva, teleseries 40 años, muestra fotográfica en la que a través de 650 imágenes se recorren los últimos 40 años de las teleseries chilenas, la intérprete abordó el tema de la censura en la televisión.

“En Perdona Nuestros Pecados, independiente que la gente decía: ‘no puede ser, cómo se trataban así, la violencia, que el patriarcado`, etc. Igual hubo escenas que fueron censuradas”, indicó la actriz según consigna el sitio Página 7, medio que participó en la actividad.

Recordemos que en la historia, su personaje estaba casada con Lamberto (Andrés Velasco) aunque a su vez era la amante de Armando Quiroga (Álvaro Rudolphy).

En ese sentido, la actriz recordó cómo fue originalmente la escena en que Lamberto se entera de la infidelidad de Ángela, momento que incluyó una violación.

“Entonces en un momento descubre que yo le fui infiel, y va y me amarra en un granero, dos días, y luego me viola. Esas escenas no salieron al aire“, afirmó la intérprete.

“Entonces era como, el personaje era un h…. y perdonado, y pobrecito, y la mala era yo”, sostuvo.

Tal como recoge el citado medio, efectivamente en pantalla pudimos ver a Lamberto encerrando a Ángela en un granero. No obstante, la agresión sexual no fue emitida.

“Se recurre a la autocensura, incluso en las nocturnas, incluso en el 2018, está en nosotros. Es el miedo al qué dirán, entonces todo se mantiene un poco en secreto y por eso yo siento que, lo vuelvo a decir, los jóvenes son los que nos tienen que volver a enseñar”, concluyó Volpato.

Cabe señalar que Perdona Nuestros Pecados fue reestrenada el 30 de marzo de 2020. Sin embargo, la producción fue sacada del aire sólo cuatro meses más tarde.