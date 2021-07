Alejandra Araya fue una de las invitadas al último capítulo del estelar La Divina Comida, en el cual compartió con el diputado Matías Walker, Marcial Tagle y Mariela Montero.

En la instancia, la actriz de Mega contó bastantes vivencias personales, las cuales están relacionadas con su ámbito privado y su carrera.

En este sentido, durante la noche que tuvo que ser anfitriona sorprendió a muchos al indicar que estuvo cerca de salir de la teleserie Perdona Nuestros Pecados, su primera ficción en televisión en la cual interpretó a Isabel.

Para entrar en la producción, la artista tuvo que ingresar a un casting que fue llevado a cabo por Mega. “Me dijeron: ‘Tú eres la niña cara de época”, indicó.

“Así quedé. Fui y a las dos semanas después me dicen que quedaba para hacer a Isabel. Partí sin saber nada, me costó enchufarme con el mundo de las cámaras, porque yo venía del teatro. Nunca me había enfrentado a trabajar con las cámaras, que de medio, que el 3/4, que no tapes al compañero, que la luz”, agregó.

No obstante, Araya confesó que luego de un tiempo logró relajarse a la hora de grabar sus escenas, lo que le ayudó a que su personaje lograra sobresalir.

“En un momento me querían sacar, porque yo no estaba funcionando. No entendía. Estaba muy nerviosa, yo quería hacerlo bien. Después dije: ‘Nunca he hecho un personaje en una teleserie, voy a disfrutarlo, voy a pasarlo bien’ y ahí me dejé llevar”, confesó.

Hay que señalar que, en la conversación, Alejandra confesó que ha tenido que luchar contra un cáncer durante los últimos años.

“Todos los días me tengo que tomar el Eutirox, que es una pastilla que odio, y controles periódicos porque tengo dos ganglios con metástasis. Pero hoy día estoy bien”, concluyó.