Tras un fallido primer anuncio de regreso a la conducción de Buenos Días a Todos, Carolina Escobar puso fecha a su retorno al matinal de TVN.

La periodista lo hizo mediante redes sociales, donde compartió una saga de imágenes escalando la cúspide de un cerro. “Por fin en la cima. Objetivo cumplido, etapa superada. Ya con el tobillo en marcha y mejorando cada día más”, escribió en Instagram.

“Mañana con tutti al @buenosdiasatodoscl. Agradecida hasta el infinito de mi familia, amigos, compañeros de equipo y de ustedes por tanto cariño y apoyo. Con el corazón llenito y las fuerzas a full. Nos vemos a las ocho para invitarlos a tener un #buenosdiasatodos”, agregó.

La semana previa a Fiesta Patrias, también mediante redes sociales, Escobar anunció por primera vez su regreso al programa luego de una licencia médica que se extendió por tres meses.

¿La razón del alejamiento? Los alcances de una compleja cirugía a causa de un accidente que derivó en una fractura de tobillo.

“Para los que no les había contado, hace un tiempo me quebré el tobillo. Y por más empeño que le puse a la recuperación, porque pucha que le puse empeño, no lo logré (…) Ahora toca operarse. Así es que vamos a tener que meternos bajo la lucecita, el bisturí, para quedar como nueva, cero kilómetros”, señaló en un video publicado en junio.

Desde entonces, la conducción del matinal estuvo al mando de sus otros dos conductores: los periodistas María Luisa Godoy y Gonzalo Ramírez.