Hace algunos días TVN informó que la conductora del matinal Buenos Días a Todos, Carolina Escobar, estará ausente por un tiempo debido a una lesión que tuvo en su pie derecho, la cual la llevó a someterse a una delicada operación.

Por ahora, la periodista explicó a BioBioChile que tendrá un mes de licencia y deberá esperar para iniciar el proceso de rehabilitación con especialistas.

“Es la lesión en el mismo pie, el derecho, que nunca sanó. El procedimiento fue una artroscopia del tobillo derecho, más lo que había era una lesión osteocondral, lo que significa que el cartílago está dañado”, sostuvo.

“Lo que hace es que retiran el cartílago que estaba dañado y muerto, pican un poco el hueso y sacan lo que está malo. Después picotean el hueso en función de que el cuerpo entienda que hay una lesión y la deben reparar y sacan hueso de la cadera y lo implantan en el tobillo. Ponen una malla y esta capta todas las células e inyectan células madres para reparar el tejido dañado”, agregó.

Por ahora, Escobar indicó que tendrá varios días de reposo a la espera de la evolución favorable de la extremidad, que tenía una lesión hace ya un tiempo.

“Kinesiólogo debería empezar la próxima semana, depende de cómo me vean, porque tengo una semana de reposo y después de eso ver las posibilidades de recuperación. Me dejaron con un catéter con anestesia, debido a toda la lesión”, aseguró.

“Lo que viene para adelante es un mes de licencia con el fin de poder tener las ‘kine’ y todo eso. Todavía tengo todo dormido, pie y desde la rodilla hacia abajo”, añadió.

Según ella misma confirmó, lo que queda por ahora es esperar para conocer cuánto tiempo tendrá de rehabilitación. De momento, el ánimo es positivo.

“Ya desde la próxima semana en adelante empezaremos a ver, dependiendo de la recuperación las sesiones de kinesiológo, cuántas habrá. No me han dicho aún cómo viene la mano, pero asumo que depende de cómo me vean de aquí a una semana más”, concluyó.