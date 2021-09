A través de una historia en Instagram, Karen Bejarano compartió una sentida reflexión sobre el delicado momento que atraviesa y sobre cómo el influjo de las redes sociales puede ser irremediablemente dañino.

“No siempre lo que vemos exteriormente de una persona, es como se ve realmente por dentro”, comentó la cantante, al inicio de su confesión.

“En el último tiempo me he sentido muy triste. Perdí a una persona demasiado importante en mi vida y desestabilizó todo mi camino avanzado… Me terminó de romper”, agregó Bejarano, sin ahondar en detalles.

“No sé por qué cuando comienzo a pararme de nuevo, llega otra cosa que me tira nuevamente al suelo”, reflexionó.

“Me da tanta rabia leer a gente que que me critica por sentirme mal, ya que ‘supuestamente’ no tengo motivos para estar así y sólo quiero llamar la atención”, dijo.

“Es tan básico como indolente este tipo de ataques. Al final, me termino sintiendo peor… Sólo les hago público mi sentir, porque sé que no soy la única que se siente así, sé que es importante hablar estos temas y no mostrarnos siempre como si nuestra vida fuera un cuento de hadas, porque no lo es”, finalizó.

En redes sociales, el texto de la ex “Mekano” rápidamente se viralizó. Entre los comentarios del post, recibió decenas de mensajes de apoyo.