La cantante y comunicadora Karen Bejarano repasó uno de sus mayores éxitos musicales durante su estadía en Mekano: la canción No por él que grabó con Ximena Abarca.

“Y si vamos a dejar de hablarnos algún día amiga, que no sea por él. Si tenemos que poner distancias entre las dos, no por él. Ningún hombre se merece separar nuestra vidas, no por él. Porque tú fuiste la hermana que no tuve y tú la mía”, dice la letra de la canción.

Lo cierto es que, según consignó el portal Fotech, ambas “nunca” fueron tan cercanas.

“Ella grabó un día y yo grabé otro”

La grabación ocurrió en 2005, cuando el extinto programa juvenil conducido por José Miguel Viñuela estaba en pleno apogeo televisivo.

“Yo nunca grabé con la Ximena. ¿Podrán creerlo? Ella grabó un día y yo grabé otro día, nunca nos topamos… Nunca fuimos amigas, era para la pura canción”, dijo riéndose.

Agregó que “nunca cantamos juntas en un estudio, yo no conocí muy bien a la Xime, aunque me tocó actuar en una teleserie con ella”, refiriéndose a EsCool.

En la telenovela, que fue emitida en el mismo año, Abarca interpretó a Claudia y Bejarano a Julia.

Abarca en Australia

Para Karen Bejarano, comentó, No por él “es un himno no sólo para las mujeres, fue un boom también para la comunidad LGBTIQ+”.

“Yo me acuerdo que en las discoteques empezaba el primer acorde de esa canción y quedaba la cagada, pero la cagada (sic). Yo decía ‘no puede ser esto’. De hecho, he pensado en reeditar esa canción con otra artista, ya que lamentablemente la Xime nunca más volvió a Chile, se quedó en Australia”, afirmó.

En efecto, días atrás Abarca confirmó desde ese país, donde reside, que será madre.

“Este año la primavera me traerá mucho mas que flores y música”, escribió la artista, adjuntando el emoticon de un bebé.

La cantante se mudó a Australia en 2010, lo que según su sitio web “ha sido una gran aventura (…) sobre todo porque aquí descubrió su pasión por la enseñanza de la música”.

Y es que según detallan, es profesora de guitarra, piano y canto en escuelas, lidera talleres de música y de español. Además, continúa con su carrera artística.

Tal como informó BioBioChile en 2015, la intérprete dejó el territorio nacional porque buscaba nuevos aires. “Me sentía un poco estancada”, dijo.