Fue hace algunas semanas que Canal 13 liberó el primer spot del nuevo programa de Emilio Sutherland y Tonka Tomicic, Los 2000, un zapping al pasado. Las imágenes fueron protagonizadas por la antigua polémica de Raquel Argandoña y Vivi Kreutzberger en Vértigo. Esta última, no obstante, se lanzó contra la señal televisiva por su edición. “No me parece para nada”, dijo.

El video, que fue publicado en la cuenta de Instagram del canal a mediados de agosto, muestra la discusión que ambas protagonizaron mientras participaban en el programa de competencia y conversación Vértigo.

En el espacio de televisión, que en ese entonces era animado por Luis Jara, las mujeres discutieron sobre sus relaciones amorosas y Argandoña apuntó a que “tampoco es un tema para discutirlo acá porque es lo mismo que yo dijera por qué te dejó el marido, sí por una prima hermana o por una hermana. Creo que no es lógico discutirlo”, causando sorpresa en el público. Kreutzberger, en tanto, reconoció que “mi marido me dejó por una prima hermana, me imagino que ahí es donde está el problema”.

En el adelanto de Los 2000, un zapping al pasado, Raquel recordó que cuando dijo eso, “no volaba ni una mosca en el estudio”, para luego afirmar que “no” reconoce dureza en sus palabras “porque en la televisión hay códigos (…) y si ella se metió en mi vida privada, yo tengo todo el derecho a meterme en la suya”.

Vivi Kreutzberger: “No me parece”

En conversación con el podcast La Hora Mediática, según recoge Fotech, la animadora del programa Más Vivi que nunca (TV+) apuntó a que la entrevista habría estado pactada con otros fines.

“Ellos me invitaron y me dijeron ‘vamos a hablar de los 2000 y tú estuviste durante esos años en Canal 13’, hay mucho tema tuyo”, afirmó. Le mostraron, dijo, “muchísimas entrevistas, las que yo les había hecho a los presidentes, hablamos de cosas muy importantes”.

El problema, acusó, fue que “pasó lo típico, cuando alguien te pregunta al final sobre eso y yo les digo: ‘de verdad, después de veinte años, ¿van a seguir hinchando con lo mismo?’”.

Agregó que “la promoción me pareció súper maletera, porque de verdad no es el centro de lo que se conversó, para nada (…) Es como si nosotros hubiéramos hablado durante cuarenta y cinco minutos y cuando yo estoy en la puerta para irme, me preguntas: ‘¿te acuerdas que se te cayó un vaso?’, y yo te respondo: ‘sí, pero bueno, el vaso está en el suelo, chao’, y me voy, y al final tú pones solamente eso”.

Aseguró, además, que no se le dijo que harían un “tema” de lo ocurrido. “Eso no me lo dijeron, yo confié en la gente que me llamó, pensé que era de buena fe, yo no estoy en el canal, podría no haber ido, de hecho nunca he cobrado por ir a ninguna parte, lo hice gratuitamente de buena fe y no me parece para nada como hicieron la promoción”, sentenció.