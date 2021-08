Tras pasar varios años alejada de la televisión, Vivi Kreutzberger volvió a las pantallas de la mano de TV+ con su programa Más Vivi que Nunca, un espacio de conversación con diferentes rostros del espectáculo nacional.

En el programa emitido de lunes a viernes, conversa diferentes temas con sus invitados, analizando además la televisión actual. Y fue en uno de los capítulos que la animadora se encontraba junto a los actores Ingrid Parra y Alonso Quinteros, entre otros invitados, instancia donde conversaron sobre el testimonio de la también actriz Ingrid Cruz tras perder un embarazo.

Todo comenzó cuando la actriz que actualmente interpreta a una detective en la noctura de Mega, Demente, contó a través de un Instagram Live de la actriz Paloma Moreno junto a Elisa Zulueta e Ignacia Baeza un episodio ocurrido en 2011 cuando formaba parte del área dramática de Canal 13.

Según relató la actriz, el hecho sucedió posterior a la pérdida de su segundo embarazo y la vuelta al canal. “Tenía todo el speech para decir ‘no puedo ahora, no estoy bien’. Estaba en Plutón y me llamaron primero para despedirme”, comenzó diciendo.

“Como no me pudieron echar, porque el canal me apoyó de inmediato, porque de verdad el canal me tenía mucho cariño, me empezaron a llamar para las siguientes teleseries”, continuó diciendo, aunque afirmó que en ese periodo sufrió varios episodios “humillantes”.

Incluso, afirmó que realizó un casting para un papel protagónico junto a la actriz Carolina Arregui. La respuesta, advirtió, fue un “no” por estar “gorda y vieja”.

Sin embargo, lo que desencadenó una profunda crisis en la actriz fue cuando le ofrecieron su nuevo rol. “Te voy a dar un personaje que es perfecto para ti, este personaje es maravilloso porque no puede tener hijos, y como tú acabas de perder uno, sabes perfectamente cómo hacerlo”.

Fue así, que Vivi Kreutzberger abordó el tema junto a sus panelistas, quienes relataron sus propias experiencias en situaciones similares en la misma casa televisiva.

Una de ellas fue Ingrid “Peka” Parra, actriz que contó cómo fue desvinculada de una teleserie de canal 13 por emitir una opinión hacia un director de esa época.

Fue así mismo como Vivi relató el por qué nunca pudo ser animadora del Festival de Viña. “Ahí mismo me dijeron que no podía hacer el Festival de Viña porque no era rubia, no era flaca y una serie de cosas (…) Me dijeron que no era el prototipo que Canal 13 quería poner como su cara”.

“Claramente había una diferencia de lo que se quería poner en pantalla… y yo no sé si eso ha cambiado, a lo mejor la gente hoy se cuida más de decirlo, porque hoy no sería tolerado y efectivamente hay mucha gente que ha denunciado“, puntualizó la animadora.

Revisa la comversación completa a continuación: