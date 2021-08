La cantante y comunicadora Karen Bejarano (36), advirtió que no trabajaría “nunca más” con el animador Ignacio Gutiérrez, mientras revelaba sus impresiones tras su paso por la televisión.

En conversación con el podcast La Hora Mediática, según declaraciones recogidas por La Cuarta, la intérprete de Ven, ven, ven recordó que sus primeros meses en el matinal Buenos días a todos (TVN) “fueron entretenidos”.

No obstante, añadió que “de un mes para otro” se empezó a “incomodar porque el ambiente en el estudio empezó a hacerse distinto, a cortarse con tijeras”. Esto, con los nuevos integrantes que llegaban.

Karen Bejarano: “Nunca más” con Gutiérrez

Karen Bejarano, en medio de la conversación, señaló que con el tiempo se sintió “cada vez más incómoda, me terminé yendo, renunciando. Fue triste, porque yo apreciaba mucho a ese equipo”, añadiendo que “si te faltan el respeto en algún momento, uno tiene que ser capaz de poner un stop antes de seguir permitiéndolo”.

Sobre Gutiérrez, con quien tuvo una discusión a fines de 2018 por los espacios en el matinal, aseguró que “no tuve una relación más allá de lo que se vivía dentro del set, no fue un compañero con el que tuve una relación fuera de cámara”. No obstante, añadió que “fue un poco incómodo algunas formas en las que él manejaba los timing en que funcionaba el panel, a la hora de hacer preguntas o dar alguna opinión”.

Por eso, afirmó, que buscaría de mejor manera sus nuevos lugares de trabajo.

“Si volvería a trabajar con él (Gutiérrez), definitivamente no me gustaría trabajar con él, nunca más”, puntualizó.

Más problemas en el antiguo matinal

Los dichos de Karen Bejarano llegan luego que Hugo Valencia acusara en enero pasado que Gutiérrez quiso sacarlo del matinal, algo que el animador negó rotundamente.

“A mí me gusta la libertad de expresión, pero no cuando caes en temas que son absolutamente falsos (….) Por lo demás, los animadores no tenemos esa capacidad”, dijo en ese momento a BioBioChile.

Afirmó además que, en sus 20 años de trabajo en televisión, nunca ha pedido que salga alguien de la pantalla, aunque sí le han pedido recomendar rostros.

“En el tema del espectáculo no todo es cancha. Hay que ser cuidadoso porque las personas que emiten esas declaraciones son las más perjudicadas”, advirtió.