La actriz Aranzazú Yankovic lleva varios años alejada de las teleseries, y al parecer tampoco tiene planes de volver. Así al menos lo dijo en el podcast Reyes del Drama.

La última producción en la que participó fue en Chipe Libre de Canal 13, en 2014. Tras ello rechazó ser parte de la tercera entrega de Soltera otra vez.

Según la actriz, su negativa a participar no tendría relación con que tampoco haya sido llamada nuevamente. “Yo creo que se empezaron a hacer muy pocas teleseries y creo que no me han necesitado”.

“Alguna vez me llamaron para algo. No me acuerdo para qué. Era un papel más pequeño, que yo no podía”, dijo la actriz que se hizo conocida por su trabajo en Adrenalina.

“A esta edad es más difícil”

Yankovic también dio a entender que está en otra etapa de su vida. “Creo que a esta edad (46 años) es más difícil (que me llamen). Bueno, también me embaracé. Tuve una guagua. Como que he estado medio fuera de las pistas”, reconoció.

“Recién cuando la pandemia empezó, yo estaba como volviendo a flotar. Pero no creo que yo vuelva a hacer teleseries”, sentenció.

Asimismo, la artista aseguró que “no me dan muchas ganas”. “A menos que me pagaran algo que no me van a pagar, pero creo que es súper esforzado”, explicó.

Y es que las grabaciones de una teleserie son muy exigentes y toman mucho tiempo. “Lo que pasa es que me carga esperar. Seis horas, cuatro horas. Me mata, no me gusta. Menos a esta edad. No creo que vuelve a hacer teleseries”, cerró.

Mamá a los 40

Tal como lo comentó hace algunos meses, la vida de Aranzazú cambió cuando se convirtió en mamá, “Tengo 46… Fui mamá añosa. Me embaracé a los 43”, contó en el programa Milf sobre su hijo, actualmente de 2 años.

Según la intérprete lograr convertirse en mamá no fue fácil. “Fui a un doctor, uno cree que no le va a importar. Pero igual me dijo: ‘no, tienes pocos óvulos’. Y yo lloraba como María Magdalena”, reveló.

Fue en ese momento que con su pareja, el oftalmólogo Guillermo Merino, pensaron en la fertilización in vitro, pero no alcanzaron a llegar a ese punto. “(El médico) me dijo: ‘Tómate estas vitaminas durante 2 meses y vuelves’. Y me detectaron hipotiroidismo, que parece que es súper importante para las mujeres que quieren ser mamás”, añadió.

No obstante, logró su objetivo. Quedó embarazada, pero a los pocos meses perdió a su hijo. “Fue súper triste, pero tampoco tan terrible. Y después me embaracé de nuevo, a los dos meses, y ahí nació mi hijo“, recordó.

“Después Guillermo se fue en vola (y dijo:) ‘Tengamos otro’. Pero me da susto, creo que no hay que mostrarle los dientes tanto a la vida. Ya me regaló algo”, reconoció.

El impacto de ser mamá siendo persona adulta, le llegó a la actriz durante sus primeras vacaciones con su bebé. “Decía: ‘¿Me están tonteando? ¿estas son las vacaciones? Yo que estuve 43 años yéndome a donde se me cantaba, me levantaba a la hora que se me cantaba. Fue súper fuerte… El llanto, el cólico. La espalda no es la misma de los 20. Pero lo bueno es que te trae juventud, te trae energía”, explicó.