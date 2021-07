La actriz nacional Ingrid Cruz realizó una sincera reflexión sobre su “lucha constante” y se refirió a “vivir con crisis de pánico y angustia”, trastornos que se caracterizan por episodios de miedo, aún cuando no existe razón aparente.

En un extendido texto publicado a través de Instagram, la mujer de 46 años que interpreta a la inspectora Javiera en Demente (Mega), apuntó al “miedo, la pérdida de control” al experimentar una crisis.

“La excesiva conciencia hace que la opción de ser positivo sea una batalla. Sentirse inválido es terrible”, continuó, manifestando que ella se ha sentido así.

“El miedo al miedo hace que no pueda hacer muchas cosas… pero como soy dura, la gran mayoría las hago, a un costo tremendo pero con una recompensa inimaginable. Pero cansa… cansa que sea así. Que no tenga cura. Que las cosas que me han pasado tengan un costo,invisible… pero un costo agotador”, agregó.

“No sé por qué les cuento esto”

La actriz, conocida también por sus roles en Machos, Brujas, Pobre gallo y Juegos de poder, advirtió a sus más de un millón de seguidores: “No sé por qué les cuento esto”.

“Quizá por qué creo que es mucho más común de lo que uno cree. O por empatía (…) Pero vivo con miedo, con un miedo paralizador que lo enfrento a diario… Pero soy dura y le gano siempre pero a un costo, que días como hoy… simplemente me cansa”.

Para ella, es importante normalizar la conversación en redes sociales y “dejar de idealizar todo… la belleza, la perfección, porque personalmente creo que la belleza más grande es que somos únicos e imperfectos”.

¿Qué son las crisis de pánico?

Tal como especifica la Clínica Mayo, se trata de un episodio de repentino miedo que tiene efectos físicos, aún cuando no existe una causa para temer.

“Cuando se presenta un ataque de pánico, puedes sentir que estás perdiendo el control, que estás teniendo un ataque cardíaco o, incluso, que vas a morir”, detallan.

Agregan que “a pesar de que los ataques de pánico en sí mismos no ponen en riesgo la vida, pueden provocar mucho miedo y afectar, de manera significativa, tu calidad de vida. Sin embargo, el tratamiento puede ser muy eficaz”.

Entre los signos que indican que se podría estar cursando un ataque de pánico se encuentran la sensación de peligro inminente, taquicardia, sudor, temblores, falta de aliento, escalofríos, náuseas, mareos y sentimientos de irrealidad o desconexión.

Aumento y consejos

En septiembre pasado, BioBioChile reportó que la búsqueda de “ataque de pánico” en Google creció en julio, lo que evidenciaría uno de los periodos más complicados en la salud mental de quienes se han visto agobiados por la pandemia y sus implicancias en nuestro país.

De acuerdo a uno de los últimos estudios entregado por la RedInterclinica, las crisis de pánico aumentaron en un 50% en la población después del Estallido Social de octubre de 2019.

En medio de la pandemia y los cambios de rutina, desde PsicologíaChile.cl entregaron algunos consejos:

Considerar una buena alimentación: Pese a que estamos 24/7 en casa, muchos pacientes han declarado no tener tiempo para cocinar. Es muy importante llevar una nutrición variada y comer en pocas cantidades pero varias veces al día. Lo anterior evitará tener problemas estomacales que muchas veces afectan directamente con nuestro estado de ansiedad.

Practicar deporte: realizar actividad física ayuda a combatir la ansiedad, ¿por qué? al tonificar nuestros músculos haremos que éstos no queden rígidos y nuestro sistema nervioso no esté tan alterado.

Dormir lo necesario: Es recomendable en este tiempo dormir lo que nuestro cuerpo necesita. En el caso de los adultos un mínimo de ocho horas son suficientes para quedar repuesto y con energías para un nuevo día. En el caso de los niños, éstos necesitan alrededor de 12 horas.

Rutina: Por último es muy importante crear hábitos diarios, ya que estos disminuyen considerablemente la ansiedad. Organizar todo el día anterior ayudará a que tengan horarios más holgados y puedan disponer de tiempo para actividades recreacionales.