Tras una larga espera, la Justicia confirmó que Televisión Nacional de Chile (TVN) tendrá que pagar una millonaria indemnización a la comunicadora y comediante Daniela ‘Chiqui’ Aguayo, tras su salida en abril de 2020 del matinal Buenos días a todos.

La demanda fue presentada el 7 de julio del año pasado en el Segundo Juzgado de Letras del Trabajo de Santiago en contra de la señal estatal, apelando al reconocimiento de la relación laboral, al despido injustificado y al fuero maternal, debido a que en ese momento la triunfadora del Festival de Viña del Mar había sido madre.

Tal como informó BioBioChile, el tribunal de primera instancia falló en septiembre de 2020, obligando al canal a indemnizar con $5 millones por años de servicio, $2,5 millones por recargo legal, casi $1,9 millones por feriado legal y proporcionales, y al pago de las cotizaciones de seguridad social durante el período de relación laboral.

Esa sentencia, no obstante, fue impugnada por TVN en octubre, quienes solicitaron la nulidad del juicio. Aguayo, al no ser consignadas algunas de sus demandas, decidió también recurrir de nulidad.

“Tienen que ir a la Corte de Apelaciones y no se sabe cuándo se hará”, dijo la humorista en Cómplices en marzo pasado, al mismo tiempo que admitió haber sentido culpa “porque todos me decían que eran familia y que nada costó que los demandara, y yo sentí que no era justo que me echaran cuando estaba con fuero maternal”.

“Que nunca más nos mueva el miedo”

Si bien ambos recursos fueron declarados admisibles, el 7 de junio pasado la Corte de Apelaciones de Santiago se pronunció sobre las solicitudes y las rechazó, por lo que declaró “no nula” la sentencia del tribunal anterior, con lo que TVN tendría que pagar casi 10 millones de pesos a la también actriz.

La información fue compartida en el programa en línea Que te lo digo, conducido por los periodistas Sergio Rojas y Hugo Valencia. “Chiqui Aguayo le ganó a TVN y le van a tener que pagar sí o sí la plata”, dijo este último en el espacio.

Aguayo, por su parte, dio a conocer la noticia en su cuenta de Instagram. “¡Los derechos de las mujeres y las trabajadoras se respetan! Que nunca más nos mueva el miedo, si tú estás en una situación parecida, hazlo, pelea por tus derechos, no te dejes amedrentar por frases como ‘te vas cerrar una puerta‘”, emplazó.

“No te vas a cerrar ninguna puerta, se la vas a abrir a muchas mujeres, para que nunca más una empresa privada o del Estado, vulnere tus derechos de mujer trabajadora. Agradecida de todos los que me apoyaron y me prestaron su ayuda, y agradecida de este fallo del Poder Judicial de Chile”, cerró.