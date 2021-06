La bailarina y esposa del exfutbolista Mark González, Maura Rivera, entregó detalles del ataque del que fueron víctimas este lunes en medio de un paseo familiar por un predio de la comuna de Lo Barnechea, en que protagonizaron una discusión con cuidadores.

Los participantes fueron detenidos por Carabineros. No obstante, luego el deportista fue puesto en libertad al considerar Fiscalía que él había sido víctima de la agresión.

En el matinal Buenos días a todos, la bailarina se refirió a los hechos, en que el futbolista resultó con una vértebra fracturada.

“No dejo de ver el video, no me deja de sorprender la violencia de estas personas (…) obviamente no dormimos nada, estuvimos toda la noche viendo el tema con Carabineros”, dijo.

Agregó que su hija más chica “tiene miedo de salir a la plaza (…) vivieron un momento súper angustiante siendo tan chicos, ellos no tuvieron ningún criterio”.

Llamada

Para ella, “lo que pasó ayer pudo haber terminado peor”. Las imágenes, que se hicieron virales, muestran cómo ambos bandos comenzaron a discutir y luego comenzaron a golpearse, para después, incluso, lanzarse piedras.

La hija del propietario de los terrenos, contó Rivera, se contactó con ellos “para darnos todo su apoyo”.

No obstante, dijo, “difícil poder ayudar de alguna forma porque el daño ya está hecho. De qué forma nos van a ayudar. Estos trabajadores nos amenazaron de muerte ayer, que nos iban a matar, disparar. Qué tranquilidad tengo yo también. No sé qué más puede hacer ella”.

Agregó que los vecinos del sector, según su relato, también se habrían visto afectados.

Luego del ataque y tras la constatación de lesiones, tal como informó BioBioChile, uno de los involucrados quedó apercibido en espera de citación conforme a la instrucción del Ministerio Público, mientras que el segundo agresor pasará este martes en la mañana al control de detención.