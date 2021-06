Este viernes la madre de Tomás Acevedo, el joven scout que fue asesinado en 2019 en la comuna de San Vicente de Tagua Tagua, habló con el programa Mucho Gusto. Esto, luego de conocerse la sentencia a los autores del crimen.

En el matinal, Beatriz Olea se refirió a las condenas dictadas por el Tribunal Oral en lo Penal de Rancagua, el cual sentenció a Ulises Labrín (23) a más de 17 años prisión, mientras que la adolescente F.S.M. (16) deberá pasar cuatro años de internación cerrada en un centro del Sename.

En conversación con José Antonio Neme y Diana Bolocco, la mujer admitió no estar satisfecha con las sentencias, especialmente por la recibida por la menor de edad, quien era amiga de su hijo.

“Yo no me siento satisfecha, no solo por mí, sino por las madres y los dolores que tenemos hoy día, sabemos y nos estamos dando cuenta hoy que los menores que cometen delito no van a tener una pena justa, según la gravedad de sus delitos”, indicó.

Posteriormente, Beatriz aseguró haberse sentido dolida por declaraciones hechas por Neme hace un tiempo, aunque no específico en qué canal ni en qué programa ocurrió.

“Yo una vez te escuché en el otro canal amigo, recuerdo que te preguntaron a ti si te parece justo que sean cinco años… y yo, hoy día, conversando contigo a través de un computador, y con el dolor que yo tengo, de verdad que cinco años, para el daño que le hicieron a mi hijo, no es justo”, mencionó Beatriz.

“De verdad que yo, ese día que tú respondiste ‘sí, me parece justo’, me dolió tanto en el alma, porque eres un periodista tan reconocido que de verdad no lo podía creer”, añadió, sorprendiendo al periodista.

Frente a esto, Neme aseguró no recordar dichas declaraciones. “No recuerdo exactamente en qué contexto estábamos conversando, no recuerdo ni siquiera haber cubierto el caso en otro canal, pero en fin, puede ser. Tampoco soy yo para determinar qué pena es justa o cual no. Menos cuando no tengo relación directa con la víctima”, mencionó.

“No, era una espinita que tenía guardada, pero tu labor como periodista la encuentro espectacular. Me dolió un poquito”, sostuvo la mujer.

“Es absolutamente legítimo, lo entiendo. Te insisto, no recuerdo el contexto de la conversación, ni siquiera el programa al cual tú haces referencia, no lo tengo en mi memoria, pero tiendo a empatizar con tu dolor, a acogerte en la medida de lo posible y en cualquier programa que yo esté, si necesitas ayuda, cuenta conmigo, es lo único que te puedo decir”, aseguró Neme, tras lo cual la madre se mostró agradecida.