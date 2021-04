“Una mujer que tiene a su hija secuestrada y que la busca por más de seis años. Trabajadora, que vive este drama día a día, que nunca deja de buscarla”. Así resume la actriz Patricia López a Nancy, su personaje de la teleserie de Mega Demente que debutará en pantalla la noche de este miércoles. Una historia brutal, dice, que refleja el acontecer nacional y la historia de decenas de familias que vivieron la desaparición de uno de sus hijos.

La producción, escrita por Pablo Illanes y dirigida por Patricio González, narra la trama detrás del robo con secuestro de Mateo, el hijo pequeño de Teresa Betancourt (Paz Bascuñán) y Joaquín Acevedo (Benjamín Vicuña), pareja acomodada de Santiago. Un delito en el que poco a poco los cercanos se vuelven sospechosos y del que todavía no hay noticias sobre el culpable. Todo apuntaría, por el momento, a una red de tráfico de menores. Las investigaciones están a cargo del subcomisario Gonzalo Leiva (Francisco Pérez-Bannen).

Es en ese contexto que aparece Nancy, quien vivió el secuestro de su hija tiempo atrás, en un caso que el mismo Leiva no pudo resolver y que lo continúa atormentando, según reveló Pérez-Bannen en una entrevista anterior con BioBioChile. “Trae una historia de un caso no resuelto de una niña. Entonces a él, que tiene un sentido de justicia muy grande, le pesa. Se obsesiona por la idea de reparar. Hay una culpa, una tristeza, por la sensación de no haberlo logrado”, había dicho el actor.

En conversación con este medio, López, que también asumió la candidatura a Constituyente por el Distrito 8, contó que tendrá una “participación especial” en la teleserie y que para realizar el personaje investigó “muchos testimonios de mujeres chilenas que actualmente están viviendo esta realidad. Quedé muy impactada, muy impresionada (por) el injusto olvido de estos casos por parte de las autoridades e instituciones correspondientes. Por la fuerza de las mujeres, también, que siguen buscando a sus hijas e hijos”.

Hubo algunos que la marcaron más, asegura. El de Myriam Sepúlveda y Sonia Vargas, dos mujeres que, según Meganoticias, buscan a sus hijos hace más de 15 años.

El discurso del personaje, asevera, está relacionado con la sensación de que “la atención está puesta en el caso de secuestro de una familia rica” en desmedro de una de clase baja. “Cree (Nancy) que es momento de volver para hacer justicia, para visibilizar otra vez su caso e insistir en la obligación que tiene la brigada y este subcomisario de retomar la búsqueda”, agrega.

¿Lo logra?

“Tienes que ver la teleserie. Pero es un personaje con mucha fuerza, que irrumpe. Cada vez que pisa un espacio que no es el propio irrumpe”.



¿Interactúa con Teresa y Benjamín?

“Se mueve en el mundo de la brigada y de los padres que están buscando igual que ella”.

¿Tiene resentimiento?

“Es de estrato socioeconómico bajo. Por supuesto que se crean conflictos al ver que está toda la prensa, la brigada y todos los esfuerzos movilizados para encontrar a este niño de familia rica y ella olvidada. Imagínate la indignación. Creo que cientos de madre lo están viviendo cada vez que reaparece un caso y recuerdan el suyo. He visto testimonios de mujeres que se reencuentran con sus hijos después de 30 años y porque ellas no han dejado de buscar. Es un tema muy oscuro”.



Un tema actual…

“Sí. En eso rescato la audacia de Pablo y de Patricio González de verse animados a hablar de un tema terrible, horroroso. Que no se visibiliza mucho. Lo encontré muy valiente y muy solidario también”.

“La necesidad de justicia”

La trayectoria de la actriz incluye teatro, televisión, cine, producción y guiones. En teleseries estuvo en Aquelarre, Amores de Mercado, Cómplices, El Señor de la Querencia, ¿Dónde está Elisa? y tantas otras. Su último papel fue en Yo soy Lorenzo, también de Mega.



¿Sabes por qué te escogieron para el papel?

“Supongo que es porque al director le gusto y considera que por casting tengo la fuerza que el personaje necesita. Me llamaron directamente. Eso sucede porque el director te quiere y además siempre me ha encantado trabajar con Pato. Es un gusto trabajar con él”.

Brutal y terrible son dos palabras que se repitieron durante la conversación, siempre hablando sobre los casos que le tocó conocer en su investigación. Reforzó las ideas de que, por ejemplo, son miles los menores que son buscados tras denuncia de presunta desgracia y que las niñas desaparecen más que los niños.



Con toda esta historia, ¿cómo esperas que sea recibido el personaje?

“Siempre los trabajos hechos con tanto amor, con tanta verdad, y conectados con lo que pasa con el país que estamos yo creo que les va bien. Es la necesidad de justicia. Son esas madres chilenas que no sólo viven la desaparición de sus hijos (…). Es el pueblo chileno, la mujer sacrificada que lucha contra la adversidad día a día, esa es Nancy. Eso es lo que representa. Siento que va a razonar porque, frente a esta crisis brutal que estamos viviendo, es la fortaleza de la mujer chilena la que está sosteniendo a las familias”.



¿Con qué te quedas?

“He conocido esta realidad y a mí me ha sorprendido. Es impresionante como (estas mujeres) se logran organizar y movilizar. Cómo de la tragedia emerge la fuerza, porque ellas podrían estar destruidas y abandonar, preferir la muerte. Pero esto es lo que las hace levantarse todos los días. Abrir los ojos y revivir esta tragedia. Nunca de todos los testimonios que leí, estas mujeres han abandonado la búsqueda. Siempre esperan encontrar a sus hijos”.