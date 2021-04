Hace algunas semanas Mega estrenó su teleserie noctuna Demente, la cual inició con un rating poco alentador. No obstante, ha logrado repuntar en los últimos capítulos.

Dos personajes que se han ganado el cariño de los seguidores de la ficción son el Comisario Gonzalo Leiva (Francisco Pérez-Bannen) y la Detective Javiera Cáceres (Ingrid Cruz), los policías a cargo de buscar a Mateo, menor de edad secuestrado en el inicio de la historia.

Desde un comienzo fueron comunes las escenas donde estos dos detectives interrogaban a los sospechosos en el caso. En ocasiones, las interpelaciones pasaban de las palabras a los golpes e incluso insultos.

El equipo de producción de Demente cuenta con la asesoría del Subcomisario (R) Javier Castillo Molina, quien ha estado ligado a los realizadores desde un comienzo, con el fin de guiarlos hacia un retrato veraz de lo que es la Policía de Investigaciones en Chile.

“En otros tiempos era usual (interrogar de esa manera), pero hoy la policía se ha especializado y trabaja conforme la ley y los derechos humanos. Los medios tecnológicos sumado a las evidencias, la declaración de la víctima y el empadronamiento de testigos nos permiten tener armas suficientes para encontrar respuestas. Lo que se ve en la teleserie tiene que ver con la ficción donde nosotros somos un referente para lo que se quiere mostrar”, explicó.

Otro aspecto que ha llamado la atención es la clara cercanía que la policía ha tenido con la familia Acevedo Betancourt dentro de la ficción. Para Castillo, estos casos no son comunes.

“En lo personal no me tocó tener una mayor cercanía con las víctimas y sus familiares, porque las investigaciones deben ser objetivas para no encausar la investigación por el camino incorrecto y crearnos falsas hipótesis del caso. Como señalé, anteriormente, existen medios tecnológicos suficientes y atribuciones que nos entrega el Poder Judicial para realizar nuestra labor”, indicó.

Asimismo, en otro episodio pudimos ver cómo la familia ofreció una alta suma de dinero para quien pudiera facilitar respuestas sobre el paradero del menor de edad. Según el exsubcomisario, este tipo de acciones no se pueden impedir, aunque se deben tratar con sumo cuidado.

“Nada impide que de manera particular las familias busquen alternativas a momentos de tanta angustia. Y ha ocurrido en diversas situaciones, porque más allá del debido proceso toda información es útil, pero debe ser analizada para que dialogue con la investigación”, comentó.

En lo que va de ficción se mostró otro hecho con el que constantemente deben convivir los policías: las filtraciones de datos hacia los medios de comunicación. En la actualidad existen duros castigos hacia quienes realizan este tipo de prácticas.

“Dentro de la normativa interna de la PDI, el Reglamento de Disciplina sanciona drásticamente al funcionario que entregue antecedentes de una investigación a los medios de comunicación. Si ocurriera después del debido proceso administrativo, a mi criterio, el funcionario debería ser desvinculado de la Institución y luego denunciado por obstrucción a la Justicia y seguir penalmente con el debido proceso”, expresó Castillo.

“Debemos saber que esto es ficción, una teleserie a la cual se le da un toque de realismo y toma referentes, por lo que se maneja un atisbo de la normativa legal de una investigación. Siempre se trata de acercar lo más posible a nuestra ley y a nuestros procedimientos policiales, los cuales son adaptados de acuerdo a las circunstancias y viendo siempre el no cambiar la historia escrita por Pablo Illanes”, concluyó.

Hay que señalar que, al igual que otras teleseries de Mega, Demente no cuenta con autorización para llamar a la Policía de Investigaciones como PDI, por lo que en los uniformes se muestran las siglas “BDI”. En el último tiempo, la única ficción que pudo utilizar nombre común fue Pacto de Sangre.

“Primero debemos dar a conocer que la sigla PDI es una marca registrada, recuerdo que la administraba la Jefatura Nacional de Bienestar y Calidad de Vida. No podría señalar el por qué no se pudo usar la sigla en Demente, pero me imagino que eso lo debe ver el canal con la Jefatura antes mencionada”, concluyó.

Hay que señalar que Demente se emite de lunes a jueves, desde las 22:30 horas, a través de Mega.