22 diciembre, 2020 | Publicado a las 12:21

Álvaro Escobar estuvo a punto de ser Ariel Mercader en "Machos": reveló por qué rechazó el personaje

Hace pocos días Canal 13 informó que reestrenará la teleserie Machos, que fue éxito de audiencia. Y ahora, el actor Álvaro Escobar reveló un desconocido antecedente de la producción.

En conversación con el podcast Impacto en el Rostro, el exanimador de Rojo desclasificó que él iba a interpretar a uno de los personajes más populares de la historia que protagonizaban los hermanos Mercader: el de Felipe Braun.

Sin embargo, decidió dar un paso al costado. ¿El motivo? Porque dicha teleserie iba a ser escrita por su expareja, la guionista Coca Gómez.

“Yo ya me había separado de Coca Gómez, la razón por la que me había ido a Canal 13 en primer lugar. Ese matrimonio duró solo una temporada. Entonces, yo iba a las reuniones al canal pero no había visto a mi exmujer. Y ella iba a escribir esta teleserie”, afirmó Escobar.

“Como la vida personal se mete en tu trabajo, porque tú trabajas con el alma, le digo a la producción ‘no creo que sea capaz de estar allá abajo en los estudios, actuando escenas que ha escrito mi exmujer, sin que yo esté con ella, esto no está bien. Nosotros no estamos hablando, no estamos conversando"”, rememoró el actor.

“Perdí mucha plata”

Además, el también periodista y abogado confesó que el papel que le habían asignado era el de Ariel Mercader, quien generó todo un impacto por ser homosexual en la trama.

“Ese personaje que era paradigmático, en un momento en que Chile tenía que hablar de eso; de un personaje que era homosexual, en Canal 13″, sostuvo Álvaro, quien también aprovechó de bromear con este episodio.

“Ese rol tuvo hasta comerciales de lavadoras creo. Fue un exitazo. Visto a la distancia, perdí mucha plata. Y todo por andar de ético por la vida“, sentenció con evidente sentido del humor.