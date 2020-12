Un duro caso mostró este domingo el estelar Contra Viento y Marea, en el cual una pareja debía casarse casi “contra el tiempo”, debido a que la novia quedaría ciega en el corto plazo debido a una diabetes que se había agravado.

Los novios eran Virginia y Jorge. La primera una mujer peruana que llegó a Chile hace 10 años y actualmente padece una enfermedad que incluso obligó a que fuera amputada de la mitad de un pie, mientras que el novio era conductor de buses interurbanos en la Región Metropolitana.

No obstante, la situación más dura del capítulo la protagonizó la madre del hombre, Sonia, quien reveló comentarios xenófobos en contra de su nuera, los cuales fueron escuchados por ella y el animador Francisco Saavedra.

En una conversación entre madre e hijo, la mujer expuso comentarios como: “Tu sabes que yo no la paso a ella, una porque es peruana… porque no es igual que uno”, “Ella no es mujer para darte un hijo, porque ha perdido dos, y nunca lo va a ser”, “En realidad yo le tengo mala, no la paso”.

Todos esos dichos fueron repudiados por el propio Saavedra, quien en un inicio sostuvo incluso que la mujer no debía ser invitada al matrimonio.

“Nunca antes había escuchado en mi vida algo tan duro, tan humillante y tan doloroso. No tengo idea cómo vamos a seguir adelante con esta historia. Estamos dispuestos a seguir, pero no sé si una mujer así, que denigra de esa forma, vale la pena que esté en ese día importante”, expuso.

Sin ir más lejos, ambas tuvieron una conversación en una plaza, en la cual Sonia reconoció los malos tratos que había tenido con su nuera, aunque no mostró arrepentimiento.

Por otro lado, desde el programa incluso realizaron un montaje, en el cual el cantante José Alfredo Fuentes, ídolo de la mujer, conversó con ella para intentar que cambiara su actitud.

Precisamente en esa conversación, la mujer reconoció que había tenido malos tratos con Virginia, dando la oportunidad de poder tener una conversación con ella, para reconciliarse.

Finalmente, Sonia dejó sus prejuicios de lado y aceptó asistir al matrimonio que ambos realizaron al final del episodio.

Asimismo, la joven recibió una gran noticia de parte de un oftalmólogo llamado Michel Mehech, quien le indicó que podían salvar la visión de uno de sus ojos, lo que dejó la historia con un final feliz.