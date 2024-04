El 2017, el conocido chef chino radicalizado en Chile, Yuhui Lee, sufrió una aparatosa caída durante el ya extinto matinal de Canal 13, Bienvenidos.

El contexto del accidente fue una particular dinámica de juego del programa matutino, llamada “La colchoneta de la muerte”, la cual consistía en un lanzarse desde una altura superior al metro y medio directamente a una colchoneta.

El salto de Yuhui no terminó muy bien, pues rebotó primeramente en el colchón para luego caer con su cabeza en el suelo del estudio, provocando la preocupación de Martín Cárcamo, Polo Ramírez y Raquel Argandoña, quienes estaban presenciando el acto.

Yuhui por millonaria multa a Canal 13 tras su caída

A 7 años del hecho, Canal 13 fue multado por la peligrosa maniobra que pudo haber tenido un peor final, pues, afortunadamente, Lee sólo terminó con dolor en su cuello, pero ninguna lesión. En concreto, la estación televisiva tendrá que pagar 100 UTM, algo así como $6,5 millones de pesos.

“Estoy bien, sólo duele mi cuello. Hoy sucedió un accidente. Yo creo que es mi culpa, porque yo quiero jugar el juego, entonces salta muy fuerte, entonces mala suerte cayó”, escribió tras la situación el joven cocinero en sus redes sociales tiempo atrás.

Primeramente, y según el Poder Judicial, el Ministerio de Salud multó al canal con 400 UTM el 2018 (aproximadamente $18 millones de ese entonces), por no notificar el accidente ni suspender el funcionamiento del lugar.

Sin embargo, la emisora demandó a la entidad fiscalizadora, tras lo que transcurrieron siete años de investigación que dieron ahora como resultado el rechazo al recurso de casación y, por lo tanto, deberán pagar una cifra considerablemente menor.

Frente a la situación, Yuhui, en conversación con Publimetro, aseguró que quedó con algunas secuelas a causa del accidente, pero que “no tenía nada que reclamar”.

“No puedo decir mucho, ya que no es una demanda puesta por mi, ni nada. De hecho, no sabía que existía. Así que mayores conocimientos del caso no tengo”, expresó el chef al medio citado.

“Obviamente hubo secuelas después del accidente, pero tanto de eso como la atención inmediata se encargó la producción del programa. No tengo nada que reclamar en ese aspecto. Al tiempo después me fui, pero en buenos términos, y con un buen recuerdo de todos”, reveló, dejando entrever su buena relación con el espacio televisivo a pesar del accidente.