En una reciente entrevista, Camila Arismendi reveló estar pasando por un complejo momento. En concreto, la exparticipante de Tierra Brava confesó estar lidiando con un mal presente económico.

“Pensé que al salir del reality me iba a ir muy bien en lo laboral, creí que iba a tener eventos discotequeros o eventos cantando“, dijo la doble de Cecilia a AR13.

Cabe recordar que Arismendi ha hecho públicas sus intenciones de operarse para bajar de peso, por lo que, con mayor razón, necesita ingresos.

Camila Arismendi y su complejo momento económico tras Tierra Brava

Además de ello, la exchica reality tiene deudas, según relató al medio citado. “Estoy buscando trabajo porque tengo deudas que pagar, y quiero grabar canciones, hacer shows”, señaló.

En la misma línea, Camila explicó que las redes sociales han sido su salvavidas, pues las ha utilizado para poder obtener dinero. De hecho, la joven se unió a Arsmate poco tiempo atrás, plataforma conocida como el “OnlyFans chileno”, donde ofrece contenido exclusivo.

“Me he salvado haciendo publicidad a través de mi Instagram, vendiendo ropa por internet, vendiendo en la feria y ahora en Arsmate. No tengo un excelente pasar económico como mucha gente cree, pero me esfuerzo a diario para mantenerme”, expresó.

En el diálogo, la cantante añadió cuáles son sus aspiraciones desde lo laboral. “Me gustaría trabajar de inspectora de colegio o de promotora”, dijo, detallando que aquello sólo sería en días de semana, pues el fin de semana trabaja en la feria.